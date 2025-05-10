Подвиг длиною в жизнь

Память о Великой Победе живёт в каждой казахстанской семье. В Шымкенте фронтовиков, к сожалению, осталось только двое.

Один из них — Мураталы Тулепбергенов. На фронт он ушёл 18-летним юношей, а вернулся лишь в 1950-м. Спустя десятилетия он всё так же помнит, как звучала та самая «последняя пушка».

Мураталы Толепбергенулы, ветеран ВОВ: «Я был радистом, в составе 339-го противотанкового артиллерийского подразделения. Из казахов в нашем расчёте был только я. Наша пушка била на 12–14 километров. До 12 километров — точно. В этом составе я пробыл до конца войны».

Депутаты маслихата лично поздравили ветерана с приближающимся праздником, выразили слова благодарности и вручили памятные подарки. Среди них — традиционный шапан как символ уважения и почёта.

Бахадыр Нарымбетов, председатель Шымкентского городского маслихата: «Ветераны получают поддержку не только накануне праздника. Им оказывается бесплатная медицинская помощь, предоставляются путёвки в санатории. Поддержка оказывается и опекунам. Помимо государственной помощи, есть и спонсорская — например, этот дом был подарен акимом города именно за счёт меценатов».

Вторая героиня Победы — Нина Мосунова. В 1942-м она ушла на фронт, пройдя через все испытания военного лихолетья. Сегодня ей больше ста лет. О прошлом она говорит неохотно — слишком больно. Но День Победы для её семьи остаётся священным. Об этом рассказала внучка.

Лариса Паречнева, внучка ветерана: «Это самый важный праздник для нашей семьи. Нина Егоровна — наш герой. Мы гордимся ею. Великая Победа — и её победа тоже».

Депутаты также посетили Нину Егоровну, поблагодарили за героизм и пожелали здоровья. Её фронтовой путь и трудовая биография стали примером для будущих поколений.

С каждым годом свидетелей войны становится всё меньше. Но вместе с этим растёт и наша благодарность. В эти майские дни двери домов ветеранов открыты для гостей. Люди приходят не с вопросами, а со словами: спасибо за мир. А сами участники войны завещают нам главное — хранить этот мир и ценить каждый прожитый в спокойствии день.