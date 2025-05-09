В преддверии большого праздника, 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, почти одновременно вышли интересные статьи в газетах «Время» и «РАБАТ» о Герое Советского Союза, политруке Панфиловской дивизии Малике Габдуллине. Огромная благодарность этим двум редакциям за столь увлекательные и познавательные публикации.

Я, Амина Алмасбековна, хочу дополнить эти журналистские очерки несколькими фактами о нашей семье и моем родном дедушке Малике Габдуллине. Или ата Малике, как я его называла. Моя мама Майдан Маликовна – его дочь.

…Вот таким я помню моего ата, как на фотографии: добрым, «домашним», в очках. Была у моего ата непреходящая страсть – он очень любил шахматы. Кто бы к нему из друзей ни приходил, они сразу садились играть в шахматы. С моим папой Алмасбеком Усеновым они тоже постоянно играли, и ата Малик практически никогда не проигрывал в этих турнирах.

Даже работая ректором в КазПИ имени Абая, Малик Габдуллин часто заходил в общежитие к студентам, проверял, как они живут, всего ли хватает для учебы. Увидев у кого-нибудь из студентов в комнате шахматы, он сразу садился играть с ними партию-другую. У нас даже сохранилась фотография одного такого шахматного турнира.

У меня с сестренкой Мадиной было замечательное детство. Хоть и жили мы поначалу в стареньком домике с удобствами во дворе. Мои родители делали все, чтобы мы ни в чем не нуждались. У нас было все очень хорошо – мы учились, играли. Помню наш маленький садик с двумя вишнями во дворе и одной превосходной яблоней, а еще роскошный куст белой душистой сирени. Такая красота!

Наш отец Алмасбек Садыкович Усенов начал свою трудовую деятельность экономистом в Госплане КазССР, добился больших успехов по работе.

Я не просто так озаглавила свою заметку «Семья с сильными генами», на то есть веские основания. Папин отец, мой дедушка, Садык Усенов, как папа сам рассказывает, был одним из немногих казахов-коммерсантов города Верного. Правда, после революции большевики все у него конфисковали. Но он все равно оставался активным, занимался общественной деятельностью. Был в его биографии и такой интересный факт: в начале 1940-х вместе с соратниками он написал письмо Сталину с просьбой открыть в Алма-Ате мечеть. И он, «отец народов», разрешил!

Два старших брата папы – Турсынбай Садыков и Айдар Усенов – участники Великой Отечественной войны, орденоносцы, награждены медалями.

Дядя Турсынбай встретил Победу в Праге, а дядя Айдар – Кёнисберге, что в переводе с немецкого означает «Королевская гора». Ныне это город Калининград.

Третий брат папы – Аскар Усенов – один из первых казахов, ставший мастером спорта СССР по боксу, неоднократный чемпион КазССР, судья Всесоюзной категории.

Я очень горжусь своими дядями, как жаль, что их уже нет с нами…

Наша любимая мамочка Майдан Маликовна Усенова окончила Алма-Атинский мединститут, стала отличным врачом. В юности на выбор профессии очень повлиял отец Малик Габдуллин, который сказал: «Когда мы будем старыми, будешь нас лечить». А мама была очень послушной дочерью, поэтому она выучилась на врача и всю жизнь работала стоматологом.

Мои родители рано поженились. Когда я родилась, мама была еще студенткой, было очень трудно: и материально, и физически. Меня помогала нянчить папина мама – моя апашка Торка.

Меня часто привозили домой к Габдуллиным. С теплотой вспоминаю их уютный дом, ата Малика, Апажан, дорогую Пернекуль – их воспитанницу. Мы до сих пор с ней дружим.

Когда я стала подростком, сама забегала к ним после школы. Помню, бросаю портфель и быстренько направляюсь в кабинет к ата. А там огромные полки с книгами и много-много толстых фолиантов с волшебным словом «Сказки». Как же я любила эти сказки, эти волшебные истории!

Малик Габдуллин, вернувшись с фронта, все сделал для сохранения казахского фольклора. Защитил докторскую диссертацию на эту тему. Когда я приходила к ним, и он был дома, как правило, работал у себя в кабинете, и все ходили на цыпочках: «Тише, тише, работает!»

У них в квартире была абсолютная чистота, порядок. Дух такой, не передать словами…

За всем этим следила Апажан, моя бабушка. А ата, если не работал, был такой теплый, домашний, добрый, веселый, с потрясающим чувством юмора. Никогда не видела его унылым.

Такой же жизнелюбивой была и его воспитанница Пернекуль. Мне всегда было с ней интересно и весело. Когда она после окончания института вернулась в родной Чимкент, то стала преподавать в школе географию. А на каникулах подрабатывала гидом, сопровождая экскурсии по городам Средней Азии. Меня она свозила в Ташкент, Бухару… Столько добрых воспоминаний осталось об этих путешествиях!

Как быстро летит время, уже и мы с Пернекуль стали бабушками. У Пернекуль – дочь Назия и пятеро внуков.

Мою сестренку Мадину ата Малик в шутку звал «Сережей», потому что она росла очень шустрой, веселой, озорной. Как говорит, смеясь сама Мадина: «Я на девочку не была похожа: бегала, прыгала, падала». Вот и она теперь стала бабушкой – апулей. У них с мужем Канатом двое детей – Ильяс и Майя, а еще – трое внуков: Абильмансур, серьезный, рассудительный, как папа Ильяс; внучка Малика, красавица и умница в маму Майю; и самый маленький Мадали – копия нашей Мадины, и внешностью, и характером.

Замечательные детки – потомки Героя.

У меня с мужем Бекжаном – дочь Джамиля, сын Малик. Назвали в честь дедушки Малика Габдуллина. У нас два внука: Дамир живет с моими родителями – Апатай, апашкой, как их называют наши дети, внуки. Дамир – большой помощник Апатай.

Благодаря нашему папе Алмасбеку Садыковичу внук имеет первый разряд по шахматам и зеленый пояс по карате, часто ходит в горы, покоряет вершины. Он полностью разделяет мнение Владимира Высоцкого, что лучше гор могут быть только горы…

Наш младший внук Досым с удовольствием учится в школе, любит физику, математику. Благодаря своей бабушке Тане, Татьяне Константиновне, ходит на курсы английского языка. Очень упорный, настойчивый, серьезный мальчик.

Вот такие у нас растут прямые потомки Героя Советского Союза Малика Габдуллина. Как жалко, что так мало прожил наш дедушка – всего 57 лет…

Сколько еще он мог бы написать книг, увидеть своих правнуков, порадоваться за своих детей и внуков.

Как он сам писал: «Думай не о долголетии, а о том, насколько много можно сделать дел, полезных обществу, и делай их. Тогда долго будешь жить».

Светлая память!

Амина Жамигазина