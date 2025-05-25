Шымкент принимает школу ревматологии: на повестке — прорывы в лечении

Остеоартрит, остеопороз, системная красная волчанка, ревматоидный артрит — диагнозы, которые ещё недавно звучали как приговор. Сегодня это — управляемые болезни.

Благодаря новым биопрепаратам и точной диагностике, пациенты живут полноценной жизнью. Врачи делятся друг с другом новейшими методиками и стратегиями терапии.

Чокан Баймухамедов, директор МЦБС, вице-председатель QCR, профессор ЮКМА: «За последние два десятилетия ревматология сделала рывок. Генно-инженерная биотерапия стала игрой с новыми правилами. То, что раньше лечили только гормонами, теперь поддаётся щадящей терапии — без тяжёлых побочных эффектов».

По мнению московского эксперта Ильи Смитиенко, сегодня ревматология — это не только суставы. Это про весь организм. И про своевременность.

Илья Смитиенко, врач-реаниматолог, г. Москва: «Длительная боль — не норма. Если она не проходит больше месяца, это сигнал. Современная ревматология умеет справляться с воспалением до того, как оно разрушит ткани и запустит преждевременное старение».

Школа ревматологов — это не просто обмен знаниями. Это совместная стратегия. Врачи из разных стран создают единую профессиональную платформу, чтобы пациенты в Казахстане и по всему региону получали лечение, соответствующее мировым стандартам. Здесь формируется не только повестка ревматологии, но и новое качество медицинской помощи.