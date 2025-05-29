Шымкентская спортсменка завоевала золото на Кубке Казахстана по женской борьбе

Шымкентская спортсменка Бейбит Сейдуалы завоевала золото на Кубке Казахстана по женской борьбе.

В рамках третьего дня Кубка Казахстана состоялись финальные поединки по женской борьбе в весовых категориях 50, 55, 59, 62 и 68 килограммов.

Турнир прошёл на высоком уровне и позволил выявить сильнейших спортсменок страны.

Особо отличилась представительница Шымкента Бейбит Сейдуалы, выступавшая в категории до 68 килограммов. Она уверенно одолела всех соперниц и завоевала золотую медаль.

Яркое выступление спортсменки заслужило горячую поддержку зрителей.