Братья Сабырхан вернулись в Шымкент с медалями Азиатских игр

В Шымкенте встретили братьев-боксёров Торехана и Махмуда Сабырхан, которые вернулись с XX летних Азиатских игр в Японии с медалями.

Торехан Сабырхан стал чемпионом Азиады в весовой категории до 70 килограммов. В финале он встретился с представителем Иордании Зеядом Ишаишем и одержал победу со счётом 5:0.

По словам спортсмена, эта победа имела для него особое значение. Ранее на чемпионате Азии он уступил тому же сопернику и поставил перед собой цель взять реванш уже на Азиатских играх.

«После чемпионата Азии я решил, что на Азиатских играх должен вернуть этот долг и принести победу Казахстану. Очень рад, что смог завоевать золото и прославить не только Шымкент, но и всю страну», — рассказал Торехан Сабырхан.

Махмуд Сабырхан также успешно выступил на турнире и завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 55 килограммов.

Братьев поздравили представители Южно-Казахстанского исследовательского университета имени М. Ауэзова, студентами которого они являются. По словам проректора Гани Бесбаева, для ВУЗа успех спортсменов стал большим событием.

«Это результат труда самих спортсменов, их родителей, тренеров и преподавателей. Мы желаем им дальнейших успехов в спортивной карьере», — отметил он.

Для братьев Сабырхан выступление на Азиатских играх стало очередным важным этапом в карьере. Впереди у спортсменов новые турниры и подготовка к следующим международным стартам.