Софья Берульцева вернулась в Шымкент с золотом Азиатских игр

В Шымкенте встретили каратистку Софью Берульцеву, завоевавшую золотую медаль на XX летних Азиатских играх в японской Нагое.

Торжественная встреча прошла на Центральном стадионе имени Кажымукана. Спортсменку поздравили родные, болельщики и представители спортивной сферы. На турнире Берульцева успешно прошла все этапы соревнований, а в финале одержала убедительную победу над соперницей из Таиланда со счётом 8:0.

Для шымкентской спортсменки это уже второе золото Азиатских игр. Первую победу она одержала на предыдущей Азиаде в Ханчжоу. В её спортивной карьере также есть бронзовая медаль Олимпийских игр в Токио и награды чемпионатов мира.

«Выступать на соревнованиях, которые проходят раз в четыре года, всегда очень ответственно. Сетка была нелёгкой, но, когда я вышла в финал, была уверена в своих силах», — рассказала Софья Берульцева.

Каратэ спортсменка начала заниматься ещё в шестилетнем возрасте. По её словам, когда-то её внимание привлекло обычное кимоно у ребят из спортивной секции. Позже увлечение переросло в профессиональную карьеру.

После окончания школы Берульцева задумывалась об уходе из большого спорта, однако тренер убедил её продолжить выступления. В дальнейшем она добилась побед на крупнейших международных соревнованиях.

Старший тренер по карате Бахтияр Токсеитов отметил, что впереди у спортсменки новые международные старты. После Азиатских игр она продолжит подготовку к следующим соревнованиям.

Сегодня Софья Берульцева остаётся одной из наиболее титулованных спортсменок Шымкента и примером для юных каратистов, которые только начинают свой путь в спорте.