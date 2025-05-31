В Шымкенте водители устроили драку прямо на дороге

В Шымкенте два автомобилиста устроили драку посреди оживлённой дороги, момент попал на видео и быстро распространился в социальных сетях, сообщает Qaz365.kz.

Инцидент произошёл днём, на глазах у множества свидетелей. На кадрах видно, как мужчины несколько минут дерутся, несмотря на попытки очевидцев их разнять.

Что стало причиной конфликта, пока неизвестно. Официальных комментариев от полиции по ситуации на момент публикации не поступало.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Карасайский Район Каскелен (@kris_p_kaskelen_kz)

Пользователи соцсетей активно обсуждают видео, осуждая агрессию на дорогах и призывая участников движения к сдержанности и уважению.