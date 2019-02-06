Общественность Шымкента взбудоражило видео, опубликованное на страничке Критика Шымкент в Инстаграм.

По словам автора ролика, он запечатлел на видео момент драки кондукторов двух городских автобусов, следующих по схожему маршруту. Автор пишет, что кондуктор автобуса №48 избил беременную женщину-кондуктора автобуса №5.

Конфликт на повышенных тонах, с применением рукоприкладства, как уверяют в социальной сети, произошел из-за того, что работники не поделили между собой людей, ожидающих транспорт на остановке.

По телефону заместитель директора обслуживающей компании сообщил, что водителей автобусов и двух кондукторов-героев скандального видео уволили с рабочих мест. Перенесут ли свой конфликт кондукторы в суд, неизвестно.

Ирина Казорина