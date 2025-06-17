Иностранцам станет проще работать в Казахстане. Минтруда подготовило проект, расширяющий список профессий, по которым можно привлекать сезонных иностранных работников.

Юрлицам могут официально разрешить наём не только в сельском хозяйстве, но и в строительстве, благоустройстве и сфере услуг. Однако, по мнению экспертов, уровень доходов в нашей стране не велик, особенно для низкоквалифицированных рабочих кадров. Поэтому массового наплыва мигрантов ждать не стоит, хотя потребность в них сохраняется.

«Особенно в сельском хозяйстве и других сферах ощущается нехватка рабочей силы, потому что не каждый хочет работать так как там уровень зарплаты намного ниже и исходя из этого возникает потребность у предпринимателей, чтобы поднимать сельское хозяйство», — говорит финансовый советник R-FINANCE Арман Байганов.

Проект также предполагает рост сборов за разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Разрешение на 90 дней подорожает до 30 МРП — около 120 тысяч тенге, годовое до 120 МРП. Эксперты отмечают: многие приезжие формально числятся туристами, но работают. Повышение ставок, по их мнению, вряд ли поможет вывести мигрантов из тени.

Марат Абдурахманов, экономист: «Когда поднимают пошлины — это значит все мигранты, которые у нас работают, будут избегать этих пошлин, это не есть правильный подход. Правильно было бы разрешать им свободно работать и получать с чистого дохода 10%».

В Министерстве труда же считают, что новые меры поспособствуют легализации иностранной рабочей силы, сократят число нарушений и пополнят бюджет. Общественное обсуждение проекта продлится до 19 июня.