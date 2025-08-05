Аким области оценил развитие бизнеса в Сарыагашском районе

В Туркестанской области растёт число промышленных предприятий, в регионе отмечаются позитивные изменения. Особенно активно развивается бизнес в Сарыагашском районе.

Аким области Нуралхан Кушеров с рабочим визитом посетил Сарыагашский район, ознакомился с положением дел и осмотрел промышленные объекты. Первый пункт визита – цех ИП «Ергали», выпускающий пластиковые профили.

Открытый в 2017 году, цех производит пластиковые изделия для дверей, окон и других сфер. Продукция поставляется по Казахстану, а также экспортируется в Кыргызстан и Таджикистан. Оборудование привезено из Италии и России.

Руководитель предприятия представил ассортимент и рассказал о работе. Аким области поручил активизировать меры по поддержке предпринимательства и пообещал помощь при расширении производства.

При этом, Нуралхан Кушеров посетил скотобойню ТОО «Бескара» в селе Жибек Жолы. Комплекс способен перерабатывать до 128 голов КРС и 600 голов МРС в сутки. Здесь работают 30 человек. Предприятие введено в эксплуатацию в этом году. Скот доставляется из Центрального и Северного Казахстана. Продукция поступает в регионы страны, в том числе в колбасный цех «Нәрлен», и экспортируется в Узбекистан.

Следующий объект — комплекс по очистке и подготовке воды «Сарыагаш ТСЖ». Здесь обеспечивают население чистой питьевой водой. Площадь объекта — 5,2 га. Установлено 15 насосов, в сутки производится 14 500 кубометров воды. Построены два резервуара, работает химико-бактериологическая лаборатория. В районе действуют 16 насосных станций, 42 резервуара и 14 водонапорных башен. Комплекс обслуживает 25 населённых пунктов Сарыагашского и Келесского районов — более 24 тысяч абонентов.

На месте обсуждён вопрос полного водоснабжения района. Аким области подчеркнул, что обеспечение населения качественной водой — приоритетная задача, и поручил специалистам держать этот вопрос под контролем.