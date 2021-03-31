Аким города Шымкент Мурат Айтенов сегодня в ходе посещения объектов предпринимательства отметил, что «обеспечивать город мы должны полностью своей продукцией».

Одно из предприятий, расположенных в индустриальной зоне «Тассай» — ТОО «КАЗТЕХНИКАС». Здесь производятся светодиодные лампы. По программе «Дорожная карта бизнеса-2020» в индустриальной зоне для товарищества выделено 1,5 гектара, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Данный проект стоимостью 500 миллионов тенге стартовал в 2020 году и был запущен в этом году. Сейчас в учреждении работают 25 горожан.

Завод способен производить 20 тысяч штук светодиодных ламп в год. Качество ламп после изготовления проверяют опустив на 5 минут в воду и с последующим подключением. То есть, выставляется на продажу только после определения водостойкости.

Кроме того, здесь изготавливают железные стеллажи.

— В Шымкенте есть много возможностей для тех, кто хочет начать свое дело, запущены множество государственных программ. Мы всегда готовы поддержать тех, кто хочет открыть завод, фабрику. Потому что мы должны обеспечить город своей продукцией и представлять ее как отечественную продукцию за рубежом. Тем самым мы сможем поднять благосостояние жителей. Эти светодиодные лампы должны быть установлены на всех улицах города, особенно в местах массового скопления людей, в парках, аллеях. Будет и светло, и экономно. В этой связи, приглашаю местные строительные компании к совместной работе, — сказал Мурат Айтенов.

Предприятие в дальнейшем при государственной поддержке планирует увеличить объемы продукции и экспортировать.