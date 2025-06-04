Шымкент принял первых туристов из Мюнхена и Будапешта

Авиакомпания SCAT успешно выполнила первые прямые рейсы по направлениям «Мюнхен – Шымкент» и «Будапешт – Шымкент». В город прибыли первые туристы из Германии и Венгрии.

Иностранные гости высоко оценили тёплый приём и гостеприимную атмосферу Шымкента, проявив особый интерес к историческим памятникам и уникальным местам, отражающим национальный колорит города.

Это важный этап в развитии туризма, а также укреплении культурного и экономического сотрудничества между Казахстаном и странами Европы.

Рейсы по маршруту «Мюнхен – Шымкент – Мюнхен» выполняются дважды в неделю — по вторникам и четвергам, а рейсы по маршруту «Будапешт – Шымкент – Будапешт» — по вторникам и субботам.

Новые авиасообщения способствуют не только развитию транспортно-логистического потенциала Казахстана, но и укреплению туристических и культурных связей с европейскими странами.