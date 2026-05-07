40 тысяч иностранных туристов посетили Шымкент

В мае городские власти подписали соглашение о побратимстве с грузинским городом Кутаиси. Этот документ стал отправной точкой для нового этапа сотрудничества и открыл дополнительные возможности для совместных проектов.

С начала года в мегаполисе уже прошло девять дипломатическом встреч и город продолжает выстраивать новые международные контакты.

Бексултан Адильханов, руководитель управления туризма, внешних связей и креативных индустрий Шымкента: «В рамках визита президента Болгарии в Казахстан достигнута договорённость о сотрудничестве с городом Пловдив. На международной выставке в Ханчжоу также были установлены партнёрские отношения. В настоящее время в городе работают почётные консульства Кыргызстана, Франции и Бельгии. Кроме того, планируется установить побратимские связи с городами Пермь и Оэйраш».

В этом году Шымкент посетили 40 тысяч иностранных туристов. Туристический поток с каждым годом растет. Для комфортного размещения гостей в мегаполисе строится девять гостиниц, кроме того в Шымкенте появится гастрономический центр.

Бексултан Адильханов руководитель управления туризма, внешних связей и креативных индустрий Шымкента: «В мае планируется запуск QR маршрутов, объединяющих туристические объекты. Мы намерены установить около 90 таких точек. Так, при сканировании кода в Дендропарке информация о нём будет доступна на трёх языках, включая аудиогид. Также система предложит туристам маршруты по ближайшим достопримечательностям».

В прошлом году Шымкент принял больше 550 тысяч гостей. Объём оказанных туристических услуг превысил 14 миллиардов тенге. Сегодня в мегаполисе функционируют 162 объекта размещения, обеспечивая гостям качественный сервис.