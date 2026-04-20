Большинство туристических поездок в Казахстане остаются внутренними

В 2025 году число туристических поездок составило 11 771,4 тыс., из них 10 265,5 тыс. или 87,2 процента пришлись на поездки внутри страны. За пределы республики совершено 1 505,9 тыс. поездок или 12,8 процента.

Большинство поездок носили личный характер — 11 076,2 тыс. человек или 94,1 процента. В деловых и профессиональных целях совершено 695,2 тыс. поездок, что составляет 5,9 процента.

Наиболее популярными направлениями стали Астана, Туркестанская область и Алматы, а также Алматинская и Карагандинская области.

Во время внутренних поездок большинство туристов размещались у родственников и знакомых — 62,9 процента. Далее следуют гостиницы — 14,2 процента, съемное жилье — 11,5 процента и санатории — 3,6 процента.

По видам транспорта внутренние туристы чаще всего использовали собственные автомобили — 33,2 процента и железнодорожный транспорт — 22,9 процента. Выездные туристы в основном выбирали авиаперелеты — 59 процентов.

В 2025 году общие расходы туристов составили 1 134,2 млрд тенге, из них 659,2 млрд тенге пришлось на внутренних посетителей, что составляет 58,1 процента.

Основными статьями расходов стали покупка товаров — 25,7 процента, транспортные услуги — 25,5 процента, питание — 20,8 процента и проживание — 12,2 процента.