Шымкентцы могут получить госуслуги, не выходя из дома или офиса

Госкорпорация продолжает развивать форматы предоставления государственных услуг с учетом потребностей граждан. Один из таких удобных вариантов — сервис «Персональный менеджер», который позволяет получить услугу в комфортное время и в любом удобном месте. Достаточно оставить заявку, и специалист приедет к вам, чтобы вы могли решить необходимые вопросы без отрыва от работы или личных дел.

Данная услуга особенно удобна для родителей с маленькими детьми, работников с ненормированным графиком, предпринимателей, людей с временными ограничениями по здоровью. То есть для всех, кому по той или иной причине не представляется возможным посетить Центр обслуживания населения.

Сервис работает с 2024 года и позволяет получить большинство государственных услуг на дому, в офисе или другом удобном месте. Исключение составляют услуги по оформлению удостоверения личности, паспорта, водительских прав и регистрации автомобиля. Выезд осуществляется по заявке и в согласованное время. Стоимость услуги составляет 7190 тенге, включающая организационные и логистические расходы.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо на официальном сайте Госкорпорации пройти в раздел «Персональный менеджер», после чего нажать на кнопку «Оставить заявку» и заполнить необходимые сведения. Далее сотрудники «Правительства для граждан» свяжутся с услугополучателем для уточнения деталей и определения времени выезда. Кроме того, подать заявку можно и через Единый контакт-центр 1414, где операторы проводят детальную консультацию, после которой заявителю направляется SMS с индивидуальной ссылкой для оформления заявки на выезд персонального менеджера.

К слову, в каждом Центре обслуживания населения также можно воспользоваться услугой персонального менеджера. При обращении на стойку регистрации вам предоставят талон с приоритетным обслуживанием. После чего заключается договор, стоимость которого составляет 5 500 тенге. Опция распространяется на все виды государственных услуг, кроме оформления паспорта и удостоверения личности.

Отметим, что Госкорпорация продолжает внедрять сервисы, которые учитывают потребности клиентов и упрощают взаимодействие с государством.