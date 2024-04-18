В Госкорпорации выявили 1319 нарушений при оказании госуслуг

Госкорпорация повысила раскрываемость нарушений более чем в пять раз.

1319 нарушений при оказании госуслуг выявили за первый квартал 2024 года специалисты Госкорпорации.

Сравнительно, за аналогичный период прошлого года их было 249.

— Установленные факты были переданы в правоохранительные органы, по которым возбуждены 12 уголовных дел.

— 90 работников «Правительства для граждан» привлечены к дисциплинарной ответственности, 2-ое сотрудников понижены в должностях, с 9-ю — расторгнуты трудовые договора.

— Нарушения наблюдались по линии ЦОН, спецЦОН, регистрации недвижимости, земельного кадастра и др.

— По данным фактам проводятся досудебные расследования в Алматы, Алматинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях.

Отметим, Госкорпорация придерживается политики нулевой терпимости к коррупции. Сотрудниками Службы безопасности проводится большая работа по раскрытию нарушений.

«Правительство для граждан» тесно взаимодействуют с правоохранительными органами и все выявленные факты противоправных действий незамедлительно передаются на рассмотрение.

«Сейчас разрабатывается совместный Меморандум между «Правительством для граждан» и АФМ РК. Он направлен на укрепление сотрудничества и координацию усилий сторон в борьбе с незаконной регистрацией транспортных средств в спецЦОНах. Также, напомним, что с 16 октября 2023 года для снижения коррупционных составляющих Госкорпорацией была внедрена система ПДД 3.0, позволяющая ужесточить порядок проведения экзаменов на получение водительских прав»,-говорят в пресс-службе Госкорпорации.