Ученики и криминал

Конец учебного года, а новостная лента мая была заполнена информацией из жизни школьников, которой впору разместиться в рубрике «Криминальная хроника».

Вот только три темы: «Школьника задушили на уроке», «Ученика НИШ отчислили за оскорбление», «Убийство школьника под Алматы». И еще про то, как кого-то из учеников ударили кастетом по голове, избили на уроке, держали одноклассницу в секс-рабстве и так далее.

Что происходит?! Куда мы катимся?

Почти во всех случаях моментально увольняют с работы директоров школ, завучей, педагогов. А разве родители «не при делах»? Как может один педагог проконтролировать поведение 40 учеников гиперактивного возраста? Тем более во внеурочное время.

Потрясла информация о том, как в селе Жумысшы Казыгуртского района Туркестанской области на уроке задушили 12-летнего школьника.

Трагедия произошла 7 февраля 2025 года. Но до сих пор нет ясности в этой мутной истории. В тот день Улагат Сейдулла, ученик шестого класса, как обычно, пошел в школу. Но домой он живым не вернулся…

Мать погибшего Гульмира Кошеева поясняет: «Мой сын был абсолютно здоров. Мне позвонили и сказали, что ему стало плохо. Когда я прибежала, он лежал на парте, без обуви, мокрый… Я кричала: «Спасите его!» Но в больнице мне сказали, что он умер. Просто умер. Я не понимала, как это вообще возможно…»

Первое объяснение – обморок – быстро сменилось шокирующей правдой: мальчика задушили прямо в классе.

«Мне не верилось, что дети на такое способны. Потом мне рассказали: одноклассник принес телефон, мой сын взял его в шутку. Тот догнал и начал душить. Не сразу отпустил. Это произошло прямо на парте, – с содроганием говорит мать погибшего. – Учителя в классе не было. Когда Улагат потерял сознание, ученики начали лить воду, закрыли дверь, не пустили никого. Сначала позвали медсестру, потом завуча… Но было уже поздно».

Педагоги, по словам матери, сначала пытались перевести вину на ребенка: якобы были приступы, проблемы с сердцем. Но заключение судмедэкспертизы однозначно – здоров. Причина смерти – удушение.

«Его душили так сильно, что он захлебнулся собственным языком. Ни один учитель не извинился. Ни один. Я потеряла сына, и никто не понес ответственности», – сказала безутешная мать.

29 мая 2025 года была размещена информация: «По факту смерти несовершеннолетнего в Казыгуртском районе Туркестанской области было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 141 УК РК «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей». Следствием установлено, что смерть школьника наступила по причине резкого ухудшения состояния здоровья. По дороге в медучреждение он скончался», – рассказали в полиции.

«Согласно заключению судмедэкспертизы, смерть потерпевшего наступила вследствие асфиксии, вызванной проваливанием языка в гортань, закрывшего дыхательные пути. Признаков насильственной смерти, следов побоев, удушения на теле не обнаружено. По результатам расследования криминальный характер смерти не установлен, уголовное дело прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения. Законность принятого решения проверена прокурором, которым утверждено постановление о прекращении дела», – отметили в ДП.

Наряду с этим в акимат внесено представление по устранению обстоятельств, способствовавших происшествиям и правонарушениям. По итогам рассмотрения представления директор школы и пятеро педагогов были уволены.

…23 мая 2025 года, за несколько дней до окончания учебного года, из НИШ в Алматы отчислили 11-классника Сункара Майкана за дисциплинарное нарушение. Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек 29 мая 2025 года в кулуарах Astana International forum высказался об этом скандале.

Глава Миннауки отметил, что это непростой вопрос, необходимо формировать культуру академической честности: списывание и отказ от самостоятельного написания работы – это в первую очередь вред самому себе.

«Поэтому считаю, что это (отчисление школьника. – прим. ред.) было правильно. В любых таких кейсах нужно стоять на принципах академической честности», – дополнил Саясат Нурбек.

На защиту ученика встала депутат Мажилиса Ирина Смирнова. Вкратце ее доводы сводятся к следующему: это произошло в стенах школы, пусть эта же школа сама и перевоспитывает своего ученика. И наказание должно быть адекватным.

У образовательного учреждения своя твердая позиция. Zakon.kz приводит слова главы НИШ Ануара Жангозина, что ученик «допустил в адрес учителя грубое и оскорбительное высказывание, употребив нецензурное слово «ш….ва» в присутствии других учащихся».

После случившегося ученик записал видео с извинениями. Сункар Майкан заявил, что полностью признает свою вину и искренне раскаивается. «…Я готов понести дисциплинарное наказание, пройти общественные работы или иные меры, лишь бы мне дали шанс остаться в этой школе и продолжить обучение, которое я ценю. Я благодарен учителям, школе и обществу вокруг меня и прошу лишь одного – справедливого отношения и возможности исправить ошибку», – заявил Сункар Майкан.

Потом появилась информация, что у ученика-обзывальщика на фоне этого скандала начались проблемы со здоровьем. Точка в деле пока не поставлена.

…В третьем случае правоохранительные органы тоже до конца пока не разобрались. В пригороде Алматы подростки решили отпраздновать окончание школы. Арендовали коттедж. Во время застолья некоторые распивали спиртные напитки, сообщила Orda.kz.

Один из выпускников сильно опьянел, стал проявлять агрессию. Схватил шампуры и угрожал ими. Один из юношей (он был трезв) попытался защитить девушку и успокоить разбушевавшегося одноклассника. Но именно его и закололи шампуром: он получил удар в сердце. Пострадавший скончался на месте до приезда скорой.

Подозреваемый задержан и помещен в ИВС. Начато досудебное расследование. Родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Директор школы освобожден от занимаемой должности, завуч и два классных руководителя строго наказаны.

Родители, обсуждайте подобные истории со своими детьми. Учите их на чужих ошибках. Пока не поздно…

Фарида Шарафутдинова