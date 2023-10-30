Воспитанных и трудолюбивых казахстанцев планируют вырастить в минпросвещения

В минпросвещения решили вплотную заняться воспитанием школьников.

И вырастить из них трудолюбивых, сознательных и патриотичных казахстанцев. Для этого разработали единую программу воспитания. Теперь детей будут учить не только на уроках, но и проводить внеклассную работу. В минпросвещения планируют организовывать встречи школьников с известными личностями и ветеранами, проводить экскурсии в музеи, водить детей в театр. Задействуют и госорганы.

«Это может быть и экологическое воспитание со стороны ведомств, которые ответственны за экологию, это может быть воспитание мужества и патриотизма, за которое ответственны Минобороны, и учитывая важность их усилий, также в деле воспитания поколения мы их интегрировали в единую программу воспитания. Родители также должны прикладывать усилия и свой труд чтобы получится воспитанный ребенок», — говорит Руслан Каратабанов, вице-президент национальной академии образования им. Ы.Алтынсарина.

Для этого в каждой школе откроют центры поддержки родительства, где папам и мамам будут оказывать психолого-педагогическое сопровождение. Психологи говорят, только сообща можно решить проблемы школьников. Сейчас о них узнают только когда ситуация обостряется. Профилактики мало. Как и общения между родителями, детьми и педагогами.

«Вы можете весь день провести с ребенком, но не найти общего языка, а можете 5-10 минут пообщаться и у вас есть точки соприкосновения. Не хватает грамотного общения, это болезнь нашего общества. То же самое в общении родителей и педагогов, нужно общаться, аргументировать, интересоваться, выявлять проблемы», — говорит Герман Владимиров, психолог.

Казахстанцы говорят, за воспитание детей и подростков нужно было взяться давно. Некоторые из них не знают слова труд, мусорят где попало и не уважают старших.

В Минпросвещении надеются, что программа поможет воспитать детей, которые будут уважать взрослых, любить свою семью, проявлять патриотизм, иметь активную гражданскую позицию, поддерживать культуру здорового образа жизни, и чистоты вокруг. Уважать традиции и национальные ценности.