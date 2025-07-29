220 тысяч деревьев и километры автополива: как озеленяют Шымкент

Шымкент меняется. Город становится свежее, зеленее, дышит по-новому. К концу 2025 года здесь появится свыше 450 тысяч м² новых зелёных зон, а вместе с ними — более 220 тысяч деревьев.

Причём озеленение касается не только центральных улиц. В работе десятки участков по всему городу — от трассы Алматы – Термез до улиц Өтегенова, Аргынбекова, Байтерекова. Здесь не просто сажают деревья, но создают систему: автополив, газоны, благоустройство. Работы ведут 11 подрядных организаций.

В числе лидеров — жилые районы:

• Шымсити: уже разбито 92 000 м² газонов, проложено 7600 метров автополива. Осенью здесь высадят ещё 800 деревьев.

• Асар: озеленено 38 400 м², проект полностью завершён.

• Астана: 1000 деревьев появятся этой осенью. Готовность проекта — 80%.

• Тұран: 62 300 м² зелёных насаждений, работы выполнены на 70%.

Но зелень — это лишь часть картины. Параллельно город моют, чистят и полируют. Каждый день санитарной мойкой охвачено более 1100 автобусных остановок. За чистоту отвечают 5 подрядчиков, работающих с автохимией и спецтехникой.

С улиц регулярно смывается пыль — вечный спутник южного лета. Водовозы выходят по графику, контроль за этим ведут районные акиматы.

Фонтаны и памятники — под постоянной заботой: за их состоянием следят, чтобы не терять облик, память и уважение.

Шымкент всё меньше напоминает пыльный южный мегаполис прошлого. Это становится город, в котором хочется остаться. Где забота о среде ощущается — на уровне двора, улицы, дыхания.