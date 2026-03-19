В Шымкенте стартовал челлендж по озеленению города

19 марта – в День обновления жители Шымкента приступили к озеленению города. С пробуждением природы и потеплением предприниматели города запустили челлендж «Тысяча деревьев». С помощью этой инициативы они намерены озеленить мегаполис.

Четвертый день декады Наурызнама в Шымкенте начался с экологической акции. Предприниматели мегаполиса взялись за озеленение города. Каждый из них планирует посадить по тысяче деревьев и только за день они успели выполнить этот план наполовину. Бизнесмены намерены передать эстафету другим неравнодушным.

Бауыржан Кулжанов, предприниматель: «Мы по своей инициативе начали акцию под названием “Тысяча деревьев”. В Енбекшинском районе у нас более 180 предпринимателей. Если передадим эстафету им, думаем, что ребята нас поддержат! Так мы увеличим количество саженцев — наш город станет очень зеленым. Планируем продолжить акцию осенью, уверены это станет традицией».

К экологической инициативе в День обновления присоединились не только предприниматели но и активная молодёжь. Триста волонтёров приняли участие в акции, высаживая саженцы карагача, чинары и туи.

Кымбат Байбала, студент: «Чистота, красота города зависит и от нас — молодежи. И мы с удовольствием принимаем участие в подобных акциях. Зеленые насаждения –это легкие города. Уверена, впереди будет ещё много таких полезных и нужных мероприятий. И мы внесем свой вклад в озеленение и благоустройство нашего города».

До конца года в Шымкенте планируется высадить 140 тысяч деревьев. Большая их часть будет высажена в парковых зонах, а остальные — на улицах города. Значительно увеличился и объём высаженных цветов. В этом году аллеи и проспекты города украсят тюльпаны, петунии, сальвии и другие прекрасные растения.

Исаторе Абдулла, главный специалист управления развития комфортной среды: «В 2025 году в городе было высажено около 1 миллиона тюльпанов и порядка 1 миллиона 200 тысяч однолетних цветов. В этом году мы высадим более 4 миллионов цветов. Они будут высажены на магистральных улицах, вдоль дорог и на кольцевых развязках».

Для полива цветочных насаждений построена современная система капельного орошения. Она позволяет экономить воду и точечно доставлять живительную влагу к корням растений. Таким образом, новая технология облегчает уход за городской флорой.