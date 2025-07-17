Фейерверк грузинской команде устроили шымкентские болельщики

Минувшей ночью футбольные фанаты устроили настоящее салют-шоу под окнами гостиницы, где остановились футболисты грузинского клуба «Торпедо» из Кутаиси. Громкие крики, взрывы фейерверков всё это происходило глубокой ночью.

Таким образом, по всей видимости, фанаты местного «Ордабасы» решили поприветствовать соперников накануне ответного матча квалификации лиги конференций УЕФА.

Подобная тактика психологического давления одна из известных фанатских традиций в мировом футболе. И, похоже, мода на беспокойные ночи докатилась и до Казахстана. Ранее аналогичная история произошла в Алматы, а теперь и в Шымкенте.

В первом матче в Кутаиси, по данным некоторых источников, грузинские болельщики тоже не упустили шанс потревожить «Ордабасы» ночными сюрпризами. Первая встреча прошла 10 июля в Грузии и завершилась победой «Торпедо» со счётом 4:3. Ответная встреча команд пройдёт сегодня вечером.

В полиции ночное шоу фанатов не оценили и завели на нарушителей спокойствия административные дела.

«Активные участники хулиганских действий установлены и задержаны. В отношении них возбуждено административное производство. Подобные правонарушения будут строго пресекаться в соответствии с законодательством», — заявили в департаменте полиции Шымкента.