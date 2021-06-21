Болельщики футбольного клуба «Ордабасы» заблокировали клубный автобус.

Это произошло после того, как шымкентская команда проиграла в матче команде из Актобе.

Они требовали встречи с руководством шымкентского клуба и отставки руководства! В дело пришлось вмешаться правоохранителям.

Недовольные результатами команды, фанаты хотели выяснить, в чем причина поражений. В прошлом туре команда «Ордабасы» не смогла победить на протяжении семи встреч.

— На сегодняшний день инцидент исчерпан, футболисты не пострадали, чувствуют себя хорошо, готовятся к следующим стартам. Будем радовать наших жителей и болельщиков команды победами, — поспешил успокоить болельщиков главный тренер ФК «Ордабасы» Владимир Седнев.

Футболисты «Ордабасы» проиграли команде из Актобе со счетом 0-1 в рамках Чемпионата Казахстана по футболу.

Стороны «противостояния» договорились о пресс-конференции.