Шымкент рулит: Гала-концерт в честь дня города прошел в формате популярного шоу

Шымкент рулит: Гала-концерт в честь дня города прошел в формате популярной шоу-программы. По сценарию, программу записывают в Шымкенте и гости студии рассказывают о любви к Шымкенту. Приветствовались и истории, так или иначе связанные с любимым городом.

Отметить День города на площади Наурыз собралось более 20 тысяч человек. Перед началом концерта горожан с праздником поздравил аким ЮКО Жансеит Туймебаев.

Гостями импровизированного ток-шоу стали Ерке Есмахан, Кайрат Нуртас, Абай Бегей и популярная российская группа «M-Bend».

Во время концертной программы ведущие шоу «Кызык тайм» пригласили акима Шымкента на сцену и провели для главы города шуточный экзамен на знание города. На шесть заданий Габидулла Абдрахимов ответил верно, за что и получил от ведущих… велосипед.

«Шымкент узнать невозможно! Город растет и цветет! Хочу сказать, что наш город ЗЫН!» — пошутил аким Шымкента.

К слову, «ЗЫН» — новое слово в молодежном сленге Шымкента, обозначающее «супер», «хороший», «крутой» — от PSY (псевдоним популярного корейского певца, образованный от слова «псих») — то же самое, но набранное на клавиатуре с русской транскрипцией.

А в завершение вечера небо над Шымкентом окрасилось в цвета праздничного салюта.

Шуддин Саидов