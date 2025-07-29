Казахстанцы стали тратить на свадьбы больше денег

По данным консалтинговой компании Ernst & Young, в прошлом году суммарные расходы на свадьбы в Казахстане достигли впечатляющих 30 миллиардов тенге. Причем стоимость самих мероприятий заметно выросла.

Современные пары все чаще хотят индивидуальности: авторский декор, профессиональные организаторы и яркое шоу. Но уникальность стоит дорого, под каждый заказ создается неповторимая концепция.

«В среднем, если узату хорошее, с местными артистами, хорошей кухней, ведущим, со всеми организационными моментами — получается 6-8 миллионов. Это где-то на 150 и, если больше людей, и артисты из Алматы, Астаны, Москвы, то бюджет вырастает в разы», — говорит руководитель ивент-агентства «Розмарин» Марина Медведенко.

Согласно данным соцопроса «Центра социальных и политических исследований Стратегия», более половины респондентов выступили против организации тоев «не по карману». Но треть опрошенных казахстанцев считают, что порадовать пару сотен гостей обязанность семьи, даже если ради этого придётся брать кредиты.

Куралай Мухамбетова, заведующая кафедрой социологии Евразийского национального университета»: Это желание сделать праздник, пообщаться, желание сделать это событие памятным, тем более, что под это можно взять кредит, почему бы не сделать это. И потом, как и любой праздник, в это время не думается о плохом. Люди вообще не склонны планировать что-то нехорошее».

По мнению психологов, мода на пышные свадьбы — отголосок 90-х, когда у людей не было возможности ярко отмечать важные события. Теперь к этому добавляется и давление общественного мнения.

Анастасия Утинанс, психолог: «Мы смотрим в интернете, когда праздную на широкую ногу, хочется делать так же, а если не так, то какой-то не такой. Нет приобщенности к обществу, а это базовая потребность, потребность в выживании. Но когда она захлестывает, человек недооценивает свои финансовые возможности, при этом и залазит в долговую яму».

Нередко долги за свадьбу выплачивают несколько лет, даже в случае, если семья уже распалась. Тем не менее эксперты говорят, в последние годы набирают популярность камерные свадьбы: меньше гостей, больше качества. По их словам, вероятнее всего, тенденция к пышным торжествам будет постепенно снижаться. Всё больше людей осознают, что за эффектной картинкой не всегда скрывается настоящее семейное счастье.

В этом году статистики зафиксировали резкое сокращение числа браков, почти на 4,5 тысячи меньше по сравнению с первым кварталом прошлого года.