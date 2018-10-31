С каждым годом проведение пышной свадьбы бьет по карману все больнее и больнее. Тем более, что многие казахстанцы превращают этот процесс в соревнование — кто организует торжество богаче и «круче», передает NUR.KZ.

На протяжении последних лет число агентств по проведению свадеб на высшем уровне растет. Директор одного из них, Ринат, согласился рассказать нам о предпочтениях богачей Алматы относительно свадеб.

С тех пор, как Ринат начал заниматься такого рода бизнесом, прошло уже десять лет. По его словам, за это время в нашей стране свадебная культура и конкуренция одинаково развились.

«Многие говорят, что самые пышные свадьбы проходят в Шымкенте. Но это не совсем так, алматинские свадьбы ничем им не уступают.

До сегодняшнего дня мы принимали заказы от различных клиентов. Были даже такие времена, когда стоимость организации свадьбы обходилась в десятки тысяч долларов», — вспоминает бизнесмен.

Современные люди стараются сделать все, чтобы отметить такое значимое событие в незабываемых условиях. Поэтому некоторые агентства, пытаясь угодить желаниям и капризам своего клиента, придумывают новые услуги.

«Например, перед началом мероприятия мы организовываем фуршет из национальных блюд. Заказываем живое музыкальное сопровождение, оркестр играющих на национальных инструментах музыкантов.

По мнению многих клиентов, это отличная идея, ведь казахи любят опаздывать на свадьбы, а музыка скрасит ожидание для самых пунктуальных гостей. Потому что гостям, пришедшим раньше или в назначенное время, будет крайне приятно попробовать угощения из рук молодой девушки, одетой в национальное платье, и послушать национальную музыку, тем самым дождаться начала празднования», — говорит Ринат.

Иногда клиентам хочется чего-то особенного на своей свадьбе и они не переживают об итоговой сумме.

«У нас много VIP-клиентов. Для них бюджет свадьбы — мелочь. Им главное, чтобы все шло по плану. У нас был клиент, который потратил 10 тысяч долларов только на оформление зала. Хозяин торжества заказал оформление всего зала живыми цветами», — продолжил Ринат.

Стоит отметить, большинство свадеб в Алматы проходит с участием известных звезд эстрады. Стоимость выступления одной только звезды обходится в несколько тысяч долларов. Приглашают и иностранных звезд, особенно в теплое время года.

«Как всем известно, на свадьбах чаще всего выступает Торегали Тореали, группа «Ялла», российские звезды. Сейчас при организации свадеб обращают огромное внимание не только на певцов, но и на танцоров», — поделился Ринат.