Миллиарды фонда «Қазақстан халқына» пошли на реальную помощь детям в Шымкенте

Фонд «Қазақстан халқына», созданный по инициативе Президента в 2022 году, стал ключевым инструментом в борьбе с социальным неравенством и поддержке уязвимых категорий населения.

Более 12 миллиардов тенге направлены только в Шымкент — на здравоохранение, образование и социальную помощь. Журналисты посетили объекты, где фонд уже реализует проекты.

Современное оборудование, индивидуальная терапия и ощутимые результаты. Центр социальной поддержки «Тең қоғам» — один из проектов фонда Қазакстан халкына, работающий с 2024 года. Более 570 миллионов тенге позволили закупить реабилитационные устройства из Великобритании и Германии. Сегодня они доступны детям с инвалидностью для домашнего использования. Результаты не заставили себя ждать.

Забира Тенелова, жительница Шымкента: «После месяца занятий ребёнку выдали устройство домой. Через два месяца он уже начал ходить, держась за руки. Спасибо всем, кто помогает. Это настоящее чудо».

Поддержка фонда охватывает и инклюзивное образование. В специализированных школах Шымкента открыты новые классы и адаптационные кабинеты. Обучение стало доступнее для детей с особыми потребностями.

Нартай Шорабеков, директор вспомогательной школы-интерната: «Благодаря почти 30 миллионам тенге мы обновили три учебные зоны. Здесь детей учат повседневным навыкам — готовить, стирать, убирать. Всё сделано на высоком уровне».

Центр «Қамқорлық» оказывает помощь детям с расстройствами аутистического спектра. Здесь проходят реабилитацию 150 детей. Финансирование фонда позволило оснастить учреждение современным медоборудованием и сенсорными кабинетами. Специалисты работают по индивидуальным программам, помогая развитию речи и навыков общения.

Ержан Иманбердиев, директор Центра «Қамқорлық»: «Фонд поддержал нас на сумму 127 миллионов тенге. Сегодня у нас есть всё — от ЛФК-залов до кабинетов дефектологов и логопедов».

Один из самых трогательных примеров — история Гульжамал Конысовой. Благодаря реабилитационному курсу её сын, ранее не способный даже держать голову, начал ползать и сделал первые шаги.

Гульжамал Конысова, жительница Шымкента: «Через три дня после начала терапии он начал переворачиваться. Сейчас проходим второй курс — вчера он сделал два шага. Это невероятно».

Фонд также инвестирует в инфраструктуру. В этом году в Шымкенте начнётся строительство двух спортивных комплексов. В планах — культурные центры и новые инициативы, направленные на вовлечение детей и молодёжи.

Шынгыс Шарапиев, руководитель Центра координации благотворительных программ фонда: «Из поступивших 267 миллиардов тенге по всей стране 215 направлены на помощь в медицине, образовании и социальной сфере. В Шымкенте уже реализовано 18 проектов».

Фонд «Қазақстан халқына» продолжает расширять своё присутствие и демонстрирует, как благотворительность может быть системной, прозрачной и по-настоящему эффективной.