В Шымкенте стартует прием заявок на получение бизнес грантов

В южном мегаполисе 20 февраля начнется прием заявок на получение безвозмездных государственных грантов на развитие бизнеса, передает OTYRAR.

Прием заявок первого потока продлится с 20 февраля до 3 марта. Размер государственного гранта 400 МРП — 1 380 000 тенге. Документы принимаются онлайн на портале Business.enbek.kz.

Что необходимо сделать:

зарегистрироваться на портале;

пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;

скачать образец бизнес-плана, указанный на портале, заполнить его и внести на портал (самостоятельно);

заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.

При отсутствии доступа к интернету или компьютеру можно подать заявку в зонах самообслуживания в центре занятости населения.

Государственный грант могут получить:

лица с инвалидностью, не имеющие противопоказаний к труду;

лица с действующим статусом «кандас»;

межрегиональные переселенцы;

получатели АСП, пособий по многодетности;

лицо, воспитывающее ребенка с инвалидностью (супруг / супруга);

получатели пособия по потере кормильца;

получатели пособия по потере кормильца; претендент должен иметь сертификат об обучении «Бастау Бизнес» сроком не более 3 лет.

К слову, получивших бизнес гранты будет мониторить специальная группа, и в случае использования средств на другие цели, предпринимателей обяжут вернуть деньги в госказну. На реализацию бизнес проекта дается 3 месяца. Сумма является безвозмездной, только если предприниматели действительно вложили средства в бизнес. Это отличная возможность открыть или же наладить производство и масштабироваться на государственные деньги. Ежегодно местные власти оказывают огромную поддержку бизнесменам. К примеру, в 2021 году обладателями бизнес грантов стали 786 человек, а в 2022 году 1195 человек.