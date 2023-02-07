В Шымкенте стартует прием заявок на получение бизнес грантов

В южном мегаполисе 20 февраля начнется прием заявок на получение безвозмездных государственных грантов на развитие бизнеса, передает OTYRAR.
Прием заявок первого потока продлится с 20 февраля до 3 марта. Размер государственного гранта 400 МРП — 1 380 000 тенге. Документы принимаются онлайн на портале Business.enbek.kz.
- Что необходимо сделать:
- зарегистрироваться на портале;
- пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;
- скачать образец бизнес-плана, указанный на портале, заполнить его и внести на портал (самостоятельно);
- заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.
При отсутствии доступа к интернету или компьютеру можно подать заявку в зонах самообслуживания в центре занятости населения.
Государственный грант могут получить:
- лица с инвалидностью, не имеющие противопоказаний к труду;
- лица с действующим статусом «кандас»;
- межрегиональные переселенцы;
- получатели АСП, пособий по многодетности;
- лицо, воспитывающее ребенка с инвалидностью (супруг / супруга);
получатели пособия по потере кормильца;
- претендент должен иметь сертификат об обучении «Бастау Бизнес» сроком не более 3 лет.
К слову, получивших бизнес гранты будет мониторить специальная группа, и в случае использования средств на другие цели, предпринимателей обяжут вернуть деньги в госказну. На реализацию бизнес проекта дается 3 месяца. Сумма является безвозмездной, только если предприниматели действительно вложили средства в бизнес. Это отличная возможность открыть или же наладить производство и масштабироваться на государственные деньги. Ежегодно местные власти оказывают огромную поддержку бизнесменам. К примеру, в 2021 году обладателями бизнес грантов стали 786 человек, а в 2022 году 1195 человек.