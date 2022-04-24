Продолжаются выплаты случайным жертвам январских событий

«Қазақстан халқына» продолжает перечисление денежных выплат гражданам пострадавшим во время январских событий.

В Фонд «Қазақстан халқына» поступил обновленный список случайных жертв во время январских событий.

Фонд направил денежные выплаты членам семей 13 погибших гражданских лиц, статус которых как случайных жертв был подтвержден компетентным органом.

Также денежные выплаты были направлены родителям 2 раненых детей, один из которых находился с семьей в машине, попавшей под обстрел во время январских событий. Второй ребенок также находился с отцом в автомобиле, который был подвергнут обстрелу. Выплаты были осуществлены после поступления данных о раненых детях.

Общая сумма выплат по данной категории пострадавших составила 97 млн тенге. Семьям погибших выплатили по 7 млн тенге, а близким тяжело раненных детей по 3 млн тенге каждому.

Напомним, по решению Попечительского Совета семьям всех погибших граждан, оказавшихся случайными жертвами январских событий, будут производиться выплаты по мере поступления списков от компетентных органов.