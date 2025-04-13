В Шымкенте погиб первоклассник, упав в неогороженную яму с водой

В Шымкенте, в микрорайоне Туран-1, трагически погиб первоклассник, упав в неогороженную яму с водой. Инцидент произошёл 12 апреля.

Семилетний мальчик ушёл из дома около 17:00, а спустя несколько часов, около 22:00, его тело обнаружили в заполненном водой котловане глубиной около 2 метров и размером примерно 4×50 метров.

По словам местных жителей, яму вырыли несколько лет назад под септик для многоэтажных домов, но работы приостановили, и она осталась открытой. Со временем котлован заполнился сточными водами.

Жители неоднократно обращались в ответственные органы с просьбой оградить опасную территорию, однако меры приняты не были. Рядом расположены школа и детский сад, что усиливает тревогу родителей.

Тело ребёнка направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Проводится проверка.