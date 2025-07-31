С 1 августа в Шымкенте подорожает электроэнергия

С 1 августа в Туркестанской области и городе Шымкент подорожает электроэнергия. Об этом сообщила компания «Оңтүстік Жарық Транзит» на своей официальной странице в социальных сетях.

Повышение цен связано с ростом затрат на закуп, транспортировку и распределение электроэнергии. В компании поясняют, что действующие тарифы больше не покрывают реальную себестоимость услуги.

Новые расценки прошли согласование в региональном департаменте Комитета по регулированию естественных монополий и вступят в силу с 1 августа.

— «С 1 августа 2025 года устанавливаются следующие тарифы:

— для физических лиц — 26,6448 тенге за 1 кВт/ч (с НДС);

— для нежилых потребителей — 44,7552 тенге;

— для организаций, финансируемых из госбюджета — 74,0880 тенге за 1 кВт/ч».

Для обычных потребителей рост составил около 3 тенге по сравнению с прошлым годом. А для госучреждений цена выросла почти на 5 тенге.

— «Для производителей социально значимых продовольственных товаров, а также потребителей в индустриальных и специальных экономических зонах 1 кВт/ч с учётом НДС обойдётся в 38,4272 тенге».

Ранее для этой категории тариф составлял 34 тенге. Таким образом, рост достигает почти 5 тенге. Примерно на столько же увеличилась стоимость киловатт-часа и для населения, оплачивающего по объёму потребления.