В Шымкенте и Туркестанской области один из самых низких тарифов в стране

В Шымкенте и Туркестанской области с 1 августа вступают в силу обновлённые тарифы на электроэнергию. Решение утверждено Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.
Главная цель — обеспечить надёжность энергоснабжения и провести масштабную модернизацию сетей, в соответствии с поручением Главы государства.
ПОЧЕМУ ЭТО НЕОБХОДИМО?
Повышение тарифов – это вынужденная мера и стратегический инструмент модернизации коммунальной инфраструктуры. Если сегодня не вложить в обновление, завтра — последствия будут гораздо серьёзнее и дороже для всех. По данным Министерства энергетики РК, ключевой причиной стало критическое состояние инфраструктуры. Более 60% теплотрасс и сетей водоснабжения по стране изношены.
Рост тарифов во многом обусловлен подорожанием ресурсов — угля, топлива, электроэнергии, стройматериалов, и необходимостью пересмотра зарплат в отрасли для удержания кадров. Кроме того, многие годы тарифы искусственно сдерживались и не индексировались, что привело к дефициту средств и износу инфраструктуры. Дополнительное давление оказали внешние факторы: санкции, рост стоимости импорта, ослабление тенге.
ЧТО ДЕЛАЕТ ГОСУДАРСТВО?
Когда инвестиционный дефицит достиг критического уровня, потребовались срочные и системные меры. В 2023 году Правительство РК утвердило принцип «Тариф в обмен на инвестиции» и нацпроект «Модернизация энергетического и коммунального секторов» как стратегическую основу для обновления инфраструктуры и повышения надёжности энергоснабжения.
Тарифная реформа — это инвестиция в надёжность. Её суть в том, что энергокомпании получают право на поэтапное повышение тарифов при условии обязательных вложений в инфраструктуру: строительство новых подстанций, замену изношенного оборудования, внедрение цифровых технологий и установку современных приборов учёта.
При этом, государство не просто повышает тарифы — оно жёстко регулирует процесс и обеспечивает социальную защиту.
- Все изменения согласуются с Комитетом по регулированию естественных монополий (КРЕМ) и Министерством энергетики.
- Внедряется RAB-модель, где учитывается реальный износ оборудования и создаются условия для обновления, а не просто «накрутки» цен.
- Вводятся компенсации и субсидии для социально уязвимых групп населения.
СОСТОЯНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ШЫМКЕНТА И ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Энергосети юга Казахстана испытывают высокий уровень износа. В Шымкенте свыше 200 км линий электропередачи и значительное число подстанций эксплуатируются сверх нормативного срока, что повышает риск отключений в периоды пиковых нагрузок. Аналогичная ситуация и в Туркестанской области, где в предаварийном состоянии — более 300 км сетей, а многие подстанции продолжают функционировать за пределами допустимого срока эксплуатации.
Во избежание критического износа реализуется поэтапная инвестиционная программа.
Результаты 2024 года:
Шымкент: модернизировано 107,6 км сетей, заменено 50 трансформаторов, построена подстанция 110 кВ.
Туркестанская область: модернизация 358,4 км сетей, замена 81 трансформатора, обновление двух подстанций.
Планы на 2025 год:
Шымкент: модернизация ещё 90,5 км сетей, 33 трансформатора, 4 подстанции и 3 км ВЛ-35 кВ.
Туркестанская область: модернизация 356,8 км сетей, 89 трансформаторов, 6 подстанций и 25,6 км ВЛ-110 кВ.
По итогам 2025 года в обоих регионах ожидается снижение уровня износа до 56,7% — ближе к допустимым нормативам, что повысит надёжность энергоснабжения.
Дополнительно в рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» реализуются:
В Шымкенте — реконструкция 6 подстанций, установка 112 трансформаторов, замена 238,6 км сетей.
В Туркестанской области — 39 подстанций, 425 трансформаторов, 782,7 км сетей.
Также запланировано строительство двух крупных подстанций 220 кВ — «Кызылсу» в Шымкенте и «Аксу» в Туркестанской области — мощностью по 125 МВт каждая, с прокладкой более 190 км новых линий электропередачи.
Общий объём инвестиций по нацпроекту:
– более 39 млрд тенге — в Шымкенте,
– свыше 61 млрд тенге — в Туркестанской области.
Стоит отметить, что в рамках нацпроекта ближайшее 5 лет в эти регионы планируется инвестировать свыше 100 млрд тенге.
Проводимая модернизация требует устойчивого финансирования. Поэтому с 1 августа в регионе вступают в силу обновлённые тарифы на электроэнергию. Повышение осуществляется в рамках государственной политики «Тариф в обмен на инвестиции» — все поступления направляются на улучшение качества энергоснабжения, замену изношенного оборудования и внедрение современных технологий. При этом подход остаётся социально ориентированным: базовые ставки для населения сохраняются на доступном уровне.
ТАРИФЫ С 1 АВГУСТА 2025 ГОДА:
Для населения (1 группа): 26,64 тг/кВт·ч (с НДС);
Для не бытовых потребителей (2 группа): 44,75 тг/кВт·ч;
Для бюджетных организаций (3 группа): 74,08 тг/кВт·ч;
Льготный тариф (СЭЗ, СЗПТ, ИЗ): 38,42 тг/кВт·ч.
Дифференцированная шкала для населения:
- с электроплитами — 25,42 тг
- без электроплит: до 90 кВт·ч — 24,24 тг; 90–150 кВт·ч — 31,97 тг;
свыше 150 кВт·ч — 39,97 тг.
СРАВНЕНИЕ ТАРИФОВ ПО РЕГИОНАМ КАЗАХСТАНА:
|№
|Регион
|Тариф 1 уровня (тг/кВт·ч)
|Источник
|1
|Костанайская обл. (АТЭК)
|33,13
|https://rek-rudny.kz/tariff.html
|2
|Алматы
|32,37
|https://www.azhk.kz/kz/tarrifs-kaz
|3
|Костанайская обл. (Форфайт)
|31,75
|https://epk-forfait.kz/dejstvuyushhie-czeny-na-elektroenergiyu-s-05-aprelya-2025-goda/
|4
|Жамбылская обл.
|27,03
|https://zhambylenergo.kz/ru/personal
|5
|Кызылординская обл.
|26,79
|https://www.krek.kz/news-doc/tarif_eso_2025.07.18.pdf
|6
|Алматинская обл./ Жетисускеая обл
|26,53
|https://tkjet.kz/page/forms-payment
|7
|ЗКО
|26,44
|https://www.en.kz/images/TOO/BER/preiskurant_otpusknykh_tsen_bytovym_potrebiteliam_rus.pdf
|8
|Шымкент, Туркестанская обл.
|24,25
|https://ojt.kz/
|9
|Карагандинская обл. (Абай)
|23,16
|https://k-zharyk.kz/ru/node/329
|10
|Астана
|22,39
|https://astrec.kz/abonentam/tarify-dlia-fizicheskih-lits
|11
|Павлодарская обл.
|21,46
|https://pavlodarenergo.kz/ru/pavlodarenergosbyt/tarifs.html
|12
|Актюбинская обл.
|20,01
|https://sbyt.energosystema.kz/tariffs/
|13
|ВКО
|19,11
|https://www.shygys.kz/ru/fiz-lica/tarif.php
|14
|СКО
|18,10
|https://www.sevkazenergo.kz/ru/potrebitelyam/tarifyi.html
|15
|Атырауская обл.
|16,68
|https://www.jaryk.kz/tarify-i-uslugi/tarify-na-elektrosnabzhenie-e
Средний тариф по Казахстану: 24,67 тг/кВт·ч. Даже с учётом повышения, Шымкент и Туркестанская область сохраняют одну из самых доступных ставок в стране — тариф остаётся ниже среднереспубликанского уровня, что позволяет удерживать коммунальную нагрузку на население в пределах разумного.
СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ:
|Страна
|Тариф (USD/кВт·ч)
|Примерно в тенге
|Казахстан
|0.056
|~25.20
|Узбекистан
|0.070
|~31.50
|Россия
|0.086
|~38.70
|Турция
|0.134
|~60.30
|Южная Корея
|0.210
|~94.50
|Германия
|0.378
|~170.10
По данным Международного энергетического агентства (IEA) и ресурса GlobalPetrolPrices, цена электроэнергии для населения в Казахстане значительно ниже, чем в странах СНГ, Азии и Европы. Это позволяет сохранять приемлемую долю коммунальных расходов — в среднем менее 10% от доходов домохозяйств, что является социально устойчивым показателем. И Казахстан по-прежнему остаётся одной из стран с самыми низкими тарифами на электроэнергию в регионе.