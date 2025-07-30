В Шымкенте и Туркестанской области один из самых низких тарифов в стране

В Шымкенте и Туркестанской области с 1 августа вступают в силу обновлённые тарифы на электроэнергию. Решение утверждено Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

Главная цель — обеспечить надёжность энергоснабжения и провести масштабную модернизацию сетей, в соответствии с поручением Главы государства.

ПОЧЕМУ ЭТО НЕОБХОДИМО?

Повышение тарифов – это вынужденная мера и стратегический инструмент модернизации коммунальной инфраструктуры. Если сегодня не вложить в обновление, завтра — последствия будут гораздо серьёзнее и дороже для всех. По данным Министерства энергетики РК, ключевой причиной стало критическое состояние инфраструктуры. Более 60% теплотрасс и сетей водоснабжения по стране изношены.

Рост тарифов во многом обусловлен подорожанием ресурсов — угля, топлива, электроэнергии, стройматериалов, и необходимостью пересмотра зарплат в отрасли для удержания кадров. Кроме того, многие годы тарифы искусственно сдерживались и не индексировались, что привело к дефициту средств и износу инфраструктуры. Дополнительное давление оказали внешние факторы: санкции, рост стоимости импорта, ослабление тенге.

ЧТО ДЕЛАЕТ ГОСУДАРСТВО?

Когда инвестиционный дефицит достиг критического уровня, потребовались срочные и системные меры. В 2023 году Правительство РК утвердило принцип «Тариф в обмен на инвестиции» и нацпроект «Модернизация энергетического и коммунального секторов» как стратегическую основу для обновления инфраструктуры и повышения надёжности энергоснабжения.

Тарифная реформа — это инвестиция в надёжность. Её суть в том, что энергокомпании получают право на поэтапное повышение тарифов при условии обязательных вложений в инфраструктуру: строительство новых подстанций, замену изношенного оборудования, внедрение цифровых технологий и установку современных приборов учёта.

При этом, государство не просто повышает тарифы — оно жёстко регулирует процесс и обеспечивает социальную защиту.

Все изменения согласуются с Комитетом по регулированию естественных монополий (КРЕМ) и Министерством энергетики.

Внедряется RAB-модель, где учитывается реальный износ оборудования и создаются условия для обновления, а не просто «накрутки» цен.

Вводятся компенсации и субсидии для социально уязвимых групп населения.

СОСТОЯНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ШЫМКЕНТА И ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Энергосети юга Казахстана испытывают высокий уровень износа. В Шымкенте свыше 200 км линий электропередачи и значительное число подстанций эксплуатируются сверх нормативного срока, что повышает риск отключений в периоды пиковых нагрузок. Аналогичная ситуация и в Туркестанской области, где в предаварийном состоянии — более 300 км сетей, а многие подстанции продолжают функционировать за пределами допустимого срока эксплуатации.

Во избежание критического износа реализуется поэтапная инвестиционная программа.

Результаты 2024 года:

Шымкент: модернизировано 107,6 км сетей, заменено 50 трансформаторов, построена подстанция 110 кВ.

Туркестанская область: модернизация 358,4 км сетей, замена 81 трансформатора, обновление двух подстанций.

Планы на 2025 год:

Шымкент: модернизация ещё 90,5 км сетей, 33 трансформатора, 4 подстанции и 3 км ВЛ-35 кВ.

Туркестанская область: модернизация 356,8 км сетей, 89 трансформаторов, 6 подстанций и 25,6 км ВЛ-110 кВ.

По итогам 2025 года в обоих регионах ожидается снижение уровня износа до 56,7% — ближе к допустимым нормативам, что повысит надёжность энергоснабжения.

Дополнительно в рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» реализуются:

В Шымкенте — реконструкция 6 подстанций, установка 112 трансформаторов, замена 238,6 км сетей.

В Туркестанской области — 39 подстанций, 425 трансформаторов, 782,7 км сетей.

Также запланировано строительство двух крупных подстанций 220 кВ — «Кызылсу» в Шымкенте и «Аксу» в Туркестанской области — мощностью по 125 МВт каждая, с прокладкой более 190 км новых линий электропередачи.

Общий объём инвестиций по нацпроекту:

– более 39 млрд тенге — в Шымкенте,

– свыше 61 млрд тенге — в Туркестанской области.

Стоит отметить, что в рамках нацпроекта ближайшее 5 лет в эти регионы планируется инвестировать свыше 100 млрд тенге.

Проводимая модернизация требует устойчивого финансирования. Поэтому с 1 августа в регионе вступают в силу обновлённые тарифы на электроэнергию. Повышение осуществляется в рамках государственной политики «Тариф в обмен на инвестиции» — все поступления направляются на улучшение качества энергоснабжения, замену изношенного оборудования и внедрение современных технологий. При этом подход остаётся социально ориентированным: базовые ставки для населения сохраняются на доступном уровне.

ТАРИФЫ С 1 АВГУСТА 2025 ГОДА:

Для населения (1 группа): 26,64 тг/кВт·ч (с НДС);

Для не бытовых потребителей (2 группа): 44,75 тг/кВт·ч;

Для бюджетных организаций (3 группа): 74,08 тг/кВт·ч;

Льготный тариф (СЭЗ, СЗПТ, ИЗ): 38,42 тг/кВт·ч.

Дифференцированная шкала для населения:

с электроплитами — 25,42 тг

без электроплит: до 90 кВт·ч — 24,24 тг; 90–150 кВт·ч — 31,97 тг;

свыше 150 кВт·ч — 39,97 тг.

СРАВНЕНИЕ ТАРИФОВ ПО РЕГИОНАМ КАЗАХСТАНА:

№ Регион Тариф 1 уровня (тг/кВт·ч) Источник 1 Костанайская обл. (АТЭК) 33,13 https://rek-rudny.kz/tariff.html 2 Алматы 32,37 https://www.azhk.kz/kz/tarrifs-kaz 3 Костанайская обл. (Форфайт) 31,75 https://epk-forfait.kz/dejstvuyushhie-czeny-na-elektroenergiyu-s-05-aprelya-2025-goda/ 4 Жамбылская обл. 27,03 https://zhambylenergo.kz/ru/personal 5 Кызылординская обл. 26,79 https://www.krek.kz/news-doc/tarif_eso_2025.07.18.pdf 6 Алматинская обл./ Жетисускеая обл 26,53 https://tkjet.kz/page/forms-payment 7 ЗКО 26,44 https://www.en.kz/images/TOO/BER/preiskurant_otpusknykh_tsen_bytovym_potrebiteliam_rus.pdf 8 Шымкент, Туркестанская обл. 24,25 https://ojt.kz/ 9 Карагандинская обл. (Абай) 23,16 https://k-zharyk.kz/ru/node/329 10 Астана 22,39 https://astrec.kz/abonentam/tarify-dlia-fizicheskih-lits 11 Павлодарская обл. 21,46 https://pavlodarenergo.kz/ru/pavlodarenergosbyt/tarifs.html 12 Актюбинская обл. 20,01 https://sbyt.energosystema.kz/tariffs/ 13 ВКО 19,11 https://www.shygys.kz/ru/fiz-lica/tarif.php 14 СКО 18,10 https://www.sevkazenergo.kz/ru/potrebitelyam/tarifyi.html 15 Атырауская обл. 16,68 https://www.jaryk.kz/tarify-i-uslugi/tarify-na-elektrosnabzhenie-e

Средний тариф по Казахстану: 24,67 тг/кВт·ч. Даже с учётом повышения, Шымкент и Туркестанская область сохраняют одну из самых доступных ставок в стране — тариф остаётся ниже среднереспубликанского уровня, что позволяет удерживать коммунальную нагрузку на население в пределах разумного.

СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ:

Страна Тариф (USD/кВт·ч) Примерно в тенге Казахстан 0.056 ~25.20 Узбекистан 0.070 ~31.50 Россия 0.086 ~38.70 Турция 0.134 ~60.30 Южная Корея 0.210 ~94.50 Германия 0.378 ~170.10

По данным Международного энергетического агентства (IEA) и ресурса GlobalPetrolPrices, цена электроэнергии для населения в Казахстане значительно ниже, чем в странах СНГ, Азии и Европы. Это позволяет сохранять приемлемую долю коммунальных расходов — в среднем менее 10% от доходов домохозяйств, что является социально устойчивым показателем. И Казахстан по-прежнему остаётся одной из стран с самыми низкими тарифами на электроэнергию в регионе.