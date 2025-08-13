Эксперт из Баку обучает врачей в Шымкенте лечению диабетической стопы

Мастер-классы от зарубежных специалистов — это всегда новый взгляд и полезный обмен опытом. Впервые в Шымкенте по приглашению Клиники флебологии и лазерной медицины с 13 по 15 августа ведет прием доктор из Азербайджана Ашраф Гасанзаде.

Врач отмечает: сахарный диабет на поздних стадиях — это опасное заболевание, способное вызывать серьёзные поражения сосудов и нарушать кровообращение. Вместе с местными специалистами он обменивается опытом и делится современными методами лечения, помогая пациентам избежать тяжёлых осложнений.

Ашраф Гасанзаде сосудистый хирург, специалист по диабетической стопе в Бакинском центре здоровья г.Баку: «Пациент с диабетом, с диабетической раной на ноге — это не пациент одного доктора. Им занимаются несколько врачей. Тут важно создать правильную коммуникацию, последовательность. Я не утверждаю, что здесь или в Турции мы делаем все правильно, нет. Но самое главное, чтобы все обсуждалось. И именно для этого я приехал в клинику, чтобы все обсудить с врачами разных специфик и улучшить результат».

На сегодняшний день в Казахстане сахарным диабетом страдают более 500 тысяч человек, и почти половина из них не получает необходимого лечения. Чтобы предотвратить тяжёлые последствия болезни, врач из Азербайджана проводит не только приём пациентов, но и обучающие семинары. В них участвует и врач отделения диабетической стопы, городской больницы №2, который уже делится своими впечатлениями.

Ертостик Тезекбаев, врач отделения диабетической стопы, городской больницы №2: «К нам приехал специалист из Азербайджана по лечению сахарного диабета и диабетической стопы. Поскольку пациентов очень много, его визит крайне актуален. Интересно будет глубже погрузиться в эту тему. Врач Ашраф Гасанзаде проведёт мастер-классы, на которые я также приглашён и очень этому рад. Мы будем взаимодействовать и, я уверен, что всё пройдёт успешно».

Клиника «Флебологии и лазерной медицины» постоянно внедряет современные и эффективные методы лечения, проводит обучение специалистов и приглашает опытных врачей из-за рубежа. Главное-обратиться вовремя.

АДРЕС: УЛ.УАЛИХАНОВА, 200 «Б», ОСТАНОВКА КОТЕЛЬНАЯ

ТЕЛ: +7 7252 60-68-57, +7- 701 770 68 57.

INSRAGRAM: @lazernaya_medicina_kz

Лицензия №010793 от 21.12.16, выдана Управлением здравоохранения.