Врачи объединяются в борьбе с диабетом

В Казахстане за последние десять лет число пациентов с диагнозом «сахарный диабет» увеличилось вдвое. Статистика звучит тревожно — и врачи разных направлений решили объединить усилия в борьбе с этим заболеванием.

Экскурсию по «Клинике флебологии и лазерной медицины» для одного из ведущих офтальмологов Риги Феликса Лукинса проводит главный врач учреждения. Специализации у медиков разные, но вызов общий — стремительный рост числа пациентов с диабетом. Медики уверены: только совместные усилия помогут остановить проблему.

«Опыт и общение с коллегами из других сфер крайне полезны. Каждый внедряет что-то новое и если делиться знаниями, это быстрее распространяется и приносит реальную пользу пациентам», — говорит доктор, основатель и руководитель глазной клиники ОККО Феликс Лукинс.

За плечами доктора Лукинса более 25 тысяч операций по восстановлению зрения. Именно в его практике многие пациенты впервые узнают о возможном диабете: болезнь напрямую влияет на зрение, разрушая кровеносные сосуды глаз. Но, как отмечает врач, к специалистам люди часто обращаются слишком поздно.

Первые признаки диабета проявляются на глазном дне. Позже болезнь поражает стопы и другие органы. Сотрудничество врачей разных направлений необходимо — но оно пока недостаточно развито. К сожалению, многие пациенты приходят уже с тяжелыми осложнениями.

Главный врач клиники, сосудистый хирург Рустам Келимбетов, уверен: организм — единая система. А значит, обмен опытом и совместные консультации специалистов разных профилей позволяют быстрее ставить диагноз и эффективнее лечить осложнения.

«Мы занимаемся не только сосудистой хирургией. В нашей клинике работает команда эндокринологов и нефрологов, мы лечим диабетическую стопу и тесно сотрудничаем с офтальмологами. Диабетическая ретинопатия — одно из самых частых осложнений, поэтому такие встречи с зарубежными экспертами крайне важны», — рассказывает главный врач клиники «Флебологии и лазерной медицины» Рустам Келимбетов.

Завершилось мероприятие круглым столом, где врачи обсудили актуальные вопросы и договорились о дальнейшем сотрудничестве. В будущем планируются совместные приемы для шымкентцев. Добавим, клиника регулярно принимает ведущих специалистов из-за рубежа, которые делятся авторскими методиками и последними медицинскими новинками.

