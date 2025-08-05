GRAMAD: всё для школы — в одном месте

До начала нового учебного года остаётся всё меньше времени. Родители по всей стране начинают активную подготовку: покупают тетради, ручки, рюкзаки и школьную форму. Чтобы сэкономить время, силы и деньги, всё чаще выбирают магазины, где всё можно купить в одном месте.

Чтобы сэкономить время и бюджет — многие выбирают «GraMad».

Здесь есть всё для школы — от базовой канцелярии до рюкзаков. Главное — всё в одном месте и по доступным ценам.

Сегодня Зияш Усипова, бабушка пятерых внуков, пришла за покупками в магазин «GraMad». У нее трое внуков уже ходят в школу, а один скоро пойдёт в первый класс. Бабушка уверена в Грамаде можно быстро и удобно собрать всё необходимое к школе, без траты лишних сил и времени.

Зияш Усипова, покупательница: «У меня пятеро внуков. Трое уже ходят в школу, а четвёртый готовится пойти в первый класс. Сегодня я пришла за покупками — собираю своих внуков к школе. Выбрала магазин Грамад — здесь доступные и выгодные цены, есть акции и скидки. Сейчас выбираю всё необходимое. В этот магазин я захожу часто, а к школьному сезону пришла именно сюда — удобно, выбор хороший, всё нравится».

В «GraMad» уже вовсю идёт подготовка к новому учебному году. Широкий ассортимент школьных товаров — от тетрадей до рюкзаков — представлен с особым вниманием к качеству и доступности. Разнообразие позволяет подобрать всё под любой вкус и бюджет. А удобное размещение товаров помогает быстро ориентироваться и собрать полный комплект для ребёнка.

Камила Самарина, ассистент менеджера по непродовольственным товарам: «В сети «GraMad» у нас большой ассортимент канцелярских товаров. Вы можете подготовить своего ребенка к школе или также, если ваш ребенок студент, здесь вы можете найти тетради, ежедневники, блокноты, ручки. Также у нас имеются рюкзаки в большом количестве. Ассортимент хороший, актуальный, по низким ценам, также мы даем очень хорошие скидки, от 20 до 45 процентов».

С приближением осени спрос на школьные товары растёт. В сети супермаркетов «GraMad» сделали всё, чтобы подготовка к школе была максимально простой и доступной. Ассортимент постоянно обновляется, действуют акции и скидки. А значит — собрать ребёнка в школу можно быстро, удобно и без лишней нагрузки на семейный бюджет.