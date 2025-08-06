Что нужно знать родителям первоклассников в Шымкенте перед 1 сентября

Школа — не за горами. Приём документов в первые классы стартовал задолго до августа, ещё с 1 апреля.

Согласно Закону «Об образовании», дети в Казахстане должны пойти в школу с 6 лет или в год, когда им исполняется шесть. На сегодняшний день в Шымкенте заявления подали 22 995 детей. Из них:

— 15 740 выбрали обучение на казахском языке,

— 5 033 — на русском языке,

— 2 223 — на узбекском языке.

И это ещё не всё. Всего в новом учебном году планируется принять 27 546 первоклассников. Подать заявление можно в удобной форме: онлайн через eGov Mobile, либо офлайн, обратившись напрямую в школу.

Акерке Ильясова, главный специалист отдела общего среднего образования г. Шымкента: «При приёме детей в первый класс в 2025–2026 учебном году, с 1 апреля по 31 августа, необходим следующий пакет документов:

1. Заявление одного из родителей или законного представителя;

2. Медицинские справки — форма №065/у «Карта прививок» и №052-2/у «Паспорт здоровья ребёнка»;

3. Две фотографии ребёнка размером 3×4 см;

4. Оригинал свидетельства о рождении;

5. ЭЦП одного из родителей;

6. Копия паспорта родителя.

В течение недели школьные администрации проводят собрания, где разъясняются требования, перечень документов и сроки.

Что касается формы и внешнего вида — всё по-прежнему: сдержанный стиль, белый верх, чёрный низ. Особых новшеств пока нет».

Однако главные траты родителей связаны не с документами, а со сбором школьного набора. Продавцы отмечают: цены на канцтовары держатся стабильно, но спрос растёт. В этом году школьные принадлежности стоят:

• Тетради в линейку или клетку — от 23 тенге

• Общие тетради на 36 листов — от 100 тенге

• Ручки — от 50 тенге

• Простые карандаши — от 100 тенге

• Пеналы — от 2 000 тенге

Итоговая стоимость зависит от качества и количества покупок.

Акерке Есжанова, продавец канцтоваров: «Минимальный набор на одного школьника выходит примерно на 10 тысяч тенге. Иногда даже меньше — 6–7 тысяч. Если брать рюкзаки, пеналы подороже — цена, конечно, вырастает. Мы держим стандартные цены, особо не завышаем».

Даже при стабильных ценах собрать полный школьный комплект — недешёвое удовольствие. Особенно, если в семье несколько детей. Мария Жумабаева — мама двух школьников — говорит: собрать ребёнка с нуля — та ещё морока. Женщина старается строго придерживаться списка, но даже так траты ощутимы.

Мария Жумабаева, родительница первоклассника: «Документы мы подали ещё в апреле — оффлайн, в самой школе. Всё прошло без проблем, администрация помогла. А вот сейчас самое сложное — всё закупить. Форма, рюкзак, канцтовары — выходит дорого. Стараемся брать только по списку, ничего лишнего, но всё равно на одного ребёнка уходит от 50 тысяч тенге и выше».

Для семей, где каждая трата на счету, в этом году предусмотрена разовая помощь. Согласно постановлению правительства, более 56 тысяч учеников получат по 46 500 тенге. Общая сумма выплат составит свыше 2,6 миллиарда тенге. Помощь предоставляется детям из малообеспеченных семей, получателям АСП, детям-сиротам и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Благотворительная акция продлится с 1 августа по 30 сентября.