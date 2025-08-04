Хантагы подключат к магистральному природном газу

В село Хантагы, расположенное рядом с Кентау, прокладывают магистральный газопровод.

Ранее здесь уже действовали внутрипоселковые сети, теперь ведётся строительство для прямой подачи природного газа из города. Подробности проекта озвучили представители подрядной организации.

Азамат Маден, заместитель начальника отдела ЖКХ и жилищной инспекции г. Кентау: «Согласно нашему плану, прокладывается труба диаметром 500 мм. От неё идёт разветвление. 250-миллиметровая труба подведена к Хантагы. Давление достигает до 6 килограмм [автор — кгс/см²]. Подрядчик даёт гарантию на 5 лет, а сама труба может прослужить 20–30 лет».

По словам специалистов, благодаря системе высокого давления все жители села будут полностью обеспечены природным газом. Общая протяженность проекта составляет 12,3 километра. На сегодняшний день большая часть работ уже завершена. Строительство планируют закончить до конца года.

После завершения работ к природному газу будут подключены около 3 тысяч жителей села Хантагы. Также газоснабжением будет охвачена специальная экономическая индустриальная зона.

Азамат Маден, заместитель начальника отдела ЖКХ и жилищной инспекции г. Кентау:

«Мы находимся на участке, где ведётся прокладка газопровода в Хантагы. Его длина составляет 12 километров, из них 7,3 уже завершены. Работы начались в 2024 году и будут завершены до ноября».

Общая стоимость проекта составляет 1,5 миллиарда тенге. Он направлен на развитие инфраструктуры населённых пунктов и повышение качества жизни сельчан.