Крупный пожар ликвидировали в здании акимата в Шымкенте

Минувшей ночью, в 03:19, на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Тауке хана произошло возгорание здания акимата Абайского района г. Шымкента.

Пламя распространилось на площадь около 1200 квадратных метров.

Пожарные расчёты оперативно прибыли на место и приступили к тушению. Для тушения пожара были мобилизованы 21 единица техники, 88 сотрудников ДЧС Шымкента и три специалиста центра медицины катастроф.

Пострадавших в крупном пожаре нет. Причины возгорания сейчас устанавливают правоохранители. А в акимате подсчитывают ущерб, которое нанесло пламя.