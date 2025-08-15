Два месяца на ремонт: в Шымкенте восстановят сгоревший акимат

В ночь на 14 августа в здании акимата Абайского района города Шымкента произошёл пожар — загорелась крыша. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров, на его ликвидацию ушло около трёх часов.

Сотрудники аппарата акимата Абайского района сидят на чемоданах. После пожара, практически уничтожившего кровлю здания, работать в нем невозможно.

Шерхан Кенес, руководитель аппарата акима Абайского района: «В акимате Абайского района работают 44 государственных служащих. Помимо них, есть технические сотрудники, работающие по договору. Всего — около 70 человек.

На данный момент дана команда на переезд в другое здание».

По словам Шерхана Кенеса, ни один документ во время пожара не пострадал. Несмотря на ЧП, учреждение продолжает работу, лишь временно приостановлен электронный документооборот. Куда именно переедет акимат, пока неизвестно. Восстановлением сгоревшего здания займётся городское управление строительства. На ремонт отведено два месяца.

Шерхан Кенес, руководитель аппарата акима Абайского района: «После завершения проверок мы вынесем все документы и технику из здания. Поскольку все документы у нас в электронном формате, необходимо обеспечить соответствующие кабельные системы. После этого нам временно предоставят новое помещение».

Поделился Шерхан Кенес и свидетельством очевидца о начале пожара.

По словам охранника, «будто бы сработала электросистема». Но он сам не видел, откуда именно начался пожар. Когда он вышел из здания, огонь уже начал распространяться.

Крыша здания загорелась в ночь на 14 августа. В результате пожара никто не пострадал, к счастью, обошлось без жертв. Сейчас уполномоченные органы подсчитывают ущерб. По факту происшествия начато расследование. К слову, в здании 1954 года постройки капитальный ремонт проводился в 2017 году.