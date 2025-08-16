Акимат Абайского района Шымкента переехал в другое здание

Акимат Абайского района г. Шымкента на некоторое время переехал в другое здание после пожара, произошедшего ночью 14 августа, передает OTYRAR со ссылкой на аппарат акима.

Как сообщается в официальном аккаунте аппарата акима Абайского района в Facebook, в связи с чрезвычайной ситуацией в прежнем здании акимат Абайского района был переведен в другое.

Новый адрес акимата Абайского района в Шымкенте: микрорайон Нурсат, проспект Байдибек би, 60. Ведомство начнет работу в штатном режиме с 18 августа.

Напомним, ночью 14 августа в здании акимата Абайского района по проспекту Тауке хана, 3 вспыхнула крыша. Площадь пожара составила 1200 кв. м, причина возгорания выясняется. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.