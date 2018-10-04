В Шымкенте торговцам с проспекта Республики в районе рынка Комеш булак откровенно плевать на все санитарные нормы и правила.

Плевать им и на здоровье потенциальных покупателей и на всевозможных проверяющих. И если одни хотя бы делают вид, что рабочая группа, которую возглавил аким Абайского района, их напугала, другие, не стесняясь в выражениях, так и заявляют: чиновники им не указ!

Этот район лучше обходить стороной – есть все шансы получить в лицо струю сигаретного дыма от многочисленных таксистов, предлагающих отвезти вас в любую точку области.

В дополнение — амбре от дымка прогорклого масла, что поднимается над многочисленными точками по продаже горячих пирожков и беляшей. Родители школьников говорят, опасаются отправлять детей до школы самостоятельно: путь по этому тротуару опасен для детского организма.

«Я каждый день вожу детей в школу. Недавно здесь один ребенок получил ожог от сигареты – таксист стряхнул горячий пепел прямо ему в лицо. А вот эти торговцы пирожками и прочим? Они же весь тротуар заполонили. Кругом масло брызжет. Я удивляюсь, что кто-то у них покупает еду, ведь в этих точках нет даже водопровода. Они воду набирают в арыках или в туалетах – это я видела это своими глазами!» — рассказывает Гульнар Копеева.

Рейд по торговым точкам и самих продавцов, похоже, не удивляет. Завидев процессию, они спешно начинают убирать лотки. При этом не скрывают — ранее им уже объясняли, что тротуар – не торговая площадь.

А один торговец, заслышав о рейде, так перестраховался, что пренебрегая элементарными правилами пожарной безопасности, занес аппарат для жарки гриля прямо в зал, где в это время обедали посетители.

Полная антисанитария, в которой готовится еда, как минимум вызывает отвращение. Но у торговцев собственное мнение на этот счет. Так они содержат свои семьи.

«Да, продаю, и что теперь? Может, они всех моих детей содержать будут? И учебники для школы купят? Недавно только купили учебник для нулевого класса за 4000 тенге! А, может, они оплатят операцию моей снохе и ее детей прокормят, пока она в больнице?!» — возмущается 60-летняя Гульсара Алдаева.

По традиции, как только проверяющие удаляются, торговцы вновь выставляют свой товар на улице. В этот раз они даже не стали ждать, когда процессия из проверяющих исчезнет из поля зрения.

Самое удивительное, что из недр этой точки появилась… та самая Гульсара Алдаева, что жаловалась на жизнь. В этот раз уровень ее агрессии достиг предела.

«Катись отсюда! Будешь ты мне еще указывать, как мне жить. Я здесь не ворую ничего, а зарабатываю, чтобы семью кормить!» — кричала она в лицо заместителю акима района.

Пожалуй, порядок в этом вопросе могли бы раз и навсегда навести представители правоохранительных органов. Но пока они ограничиваются лишь… совместными с акиматом рейдами. В сентябре, по словам полицейских, они составили аж целых 4 протокола об административных нарушениях!

А жители говорят, что полисмены работают настолько «хорошо», что продавцы с рынка уже превратили дворы их домов в стихийную свалку и общественный туалет.

Саида Турсуметова