МВД усиливает информирование граждан о кибермошенничестве

Министерство внутренних дел Казахстана усилило работу по информированию граждан о киберугрозах и мерах безопасности в Интернете.

В последнее время участились случаи, когда мошенники звонят под предлогом продления срока действия SIM карты, чтобы номер якобы не был отключён. Затем они отправляют SMS с кодом от имени банков или портала eGov, пытаясь получить доступ к личным данным.

«В рамках сотрудничества с АО «Казахтелеком» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» реализовано масштабное оповещение: SMS с напоминанием об основных мерах кибербезопасности были направлены более чем 7 и 8 ми миллионам абонентов мобильной связи Теле2 и Алтел», — сообщает МВД РК.

Цель акции — предупредить граждан об интернет-мошенничествах и повысить их цифровую грамотность.