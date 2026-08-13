Более 9,3 млн казахстанцев заняты в экономике страны

Во II квартале 2026 года уровень безработицы в Казахстане составил 4,5%. Показатель рассчитан по методологии Международной организации труда, согласно которой безработными считаются граждане, не имеющие работы, активно ищущие ее и готовые приступить к трудовой деятельности.

По данным выборочного обследования занятости населения, численность рабочей силы в стране достигла 9,8 млн человек. В различных сферах экономики были заняты около 9,4 млн казахстанцев.

Большинство занятых — 7,25 млн человек, или 77,2%, — работали по найму. Еще 2,15 млн человек, или 22,8%, относились к самостоятельно занятым. Уровень занятости среди населения в возрасте 15 лет и старше составил 64,3%.

По сравнению со II кварталом прошлого года число занятых увеличилось на 99,5 тыс. человек. Основной рост обеспечило увеличение количества наемных работников.

Больше всего казахстанцев заняты в сфере торговли — 16,8%. На образование приходится 13,3% занятых, промышленность — 12,4%, сельское хозяйство — 10,5%.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 34 лет составил 2,9%. Доля молодежи категории NEET — тех, кто не работает, не учится и не проходит профессиональную подготовку, — составила 5,7%.

По состоянию на конец июня 2026 года в органах занятости Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана официально зарегистрировано 333,1 тыс. безработных. Их доля составила 3,4% от общей численности рабочей силы.