Неделя в Шымкенте будет жаркой

Ожидаемая жара держится. В ближайшие десять дней Шымкент погрузится в настоящую летнюю духовку: температуры стабильно будут держаться на уровне +30 °C…+35 °C в дневные часы, а ночное тепло — от +18 °C до +20 °C. Такой температурный фон — выдохнуть негде.

Ночные температуры не приносят облегчения. В ночные часы будет жарко и душно — совсем не сертификат на спокойный сон. Даже +18 °C — это не прохлада, это аппаратная работа вентиляторов и кондиционеров.

Колебания несущественны — жара будет стабильной. Самые «легкие» дни — суббота и пятница — с дневной температурой «всего» +30 °C…+32 °C. Но и тут — никаких шансов освежиться. В понедельник и далее жар ударит с новой силой — держись, Шымкент, +34 °C…+35 °C.

Практичные заметки для читателей: