Freedom broker
В Казахстане установится тёплая весенняя погода

На большей части территории Казахстана ожидается тёплая весенняя погода без осадков.

Лишь на западе страны, а также в отдельные дни в горных районах юга возможны дожди с грозами из-за прохождения атмосферных фронтов.

По республике прогнозируется усиление ветра, на юге — с пыльными бурями. В ночные и утренние часы на севере, востоке и в центре ожидаются туманы.

Дневная температура воздуха повысится: на западе — до +18…+27, на севере — до +10…+17, в центре — до +15…+25, на востоке — до +12…+20, на юге — до +23…+30 градусов.

На юго-западе ожидается небольшое понижение — до +13…+20.

