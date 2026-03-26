Штормовое предупреждение на 26 марта: туман, гололедица и сильный ветер по Казахстану

По данным РГП «Казгидромет», на 26 марта 2026 года в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

Астана: ночью и утром ожидаются туман и гололедица на дорогах.

Алматинская область: прогнозируется восточный ветер с порывами 18–23 м/с, местами до 28 м/с (центр, север, восток и горные районы). В горах Иле Алатау (Медеуский и Бостандыкский районы Алматы) порывы ветра достигнут 18–23 м/с.

Область Жетісу: ночью и утром на севере и в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный 15–20 м/с, в районе Алакольских озёр — порывы до 23–28 м/с.

Жамбылская область: на юге и в горных районах — туман, на северо-востоке — пыльная буря. Ветер северо-восточный 15–20 м/с, порывы до 23–28 м/с.

Туркестанская область: на севере ожидается пыльная буря, ветер северо-восточный 15–20 м/с.

Кызылординская область: на юге, севере и в центре прогнозируется пыльная буря, ветер 15–20 м/с.

Область Ұлытау: ночью и утром на севере и востоке — туман. Днём на юге ветер с порывами 15–20 м/с.

Карагандинская область: ночью и утром туман (запад, север, юг). Днём на юге порывы ветра до 15–20 м/с.

Западно-Казахстанская область: туман (запад, север, восток). Днём на юге и востоке ветер усилится до 15–20 м/с.

Атырауская область: на западе ожидается туман. Ветер с порывами 15–20 м/с.

Мангистауская область: на западе, севере и в центре — дождь и гроза. Также ожидаются туман (запад, север) и пыльная буря (северо-восток). Ветер до 15–20 м/с.

Актюбинская область: днём на юге и в центре порывы ветра достигнут 15–20 м/с.

Область Абай: ночью и утром туман (север, юг). Ветер с порывами до 15–20 м/с.

Восточно-Казахстанская область: ночью и утром туман и гололедица на дорогах.

Акмолинская область: туман (запад, юг, восток), ночью и утром — гололедица.

Северо-Казахстанская область: ночью на севере и востоке — гололёд, также ожидается туман.

Павлодарская область: туман, ночью и утром — гололедица.

Костанайская область: туман, ночью и утром на дорогах гололедица.