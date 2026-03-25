Штормовые предупреждения по Казахстану на 25 марта 2026 года

По данным РГП «Казгидромет», в ряде регионов страны сохраняются и ожидаются опасные метеорологические явления.

Сохраняется штормовое предупреждение: ночью 25 марта в районе Алакольских озёр области Жетісу прогнозируется северо-западный ветер с порывами до 30 м/с и более.

Ожидаются неблагоприятные погодные условия:

• Область Жетісу: ночью и утром на севере и в горных районах ожидается туман. В районе Алакольских озёр ветер северо-западный 15–20 м/с, порывы 23–28 м/с.

• Жамбылская область: на юге и в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный 15–20 м/с, порывы до 23–28 м/с.

Тараз: временами туман, утром и днём ветер с порывами 15–20 м/с, местами до 23 м/с.

• Туркестанская область: на севере прогнозируется пыльная буря. Ветер северо-восточный 15–20 м/с, днём порывы до 23 м/с.

Шымкент, Туркестан: ожидается ветер с порывами 15–20 м/с.

• Кызылординская область: днём на востоке и в центре ожидается пыльная буря. Ветер восточный 15–20 м/с.

Кызылорда: днём пыльная буря, ветер 15–20 м/с.

• Западно-Казахстанская область: на западе, севере и востоке ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный с порывами 15–20 м/с.

Уральск: ночью и утром туман.

• Атырауская область: ночью на севере, юге и востоке ожидаются дождь и гроза. На западе — туман. Ветер юго-восточный, порывы 15–20 м/с.

Атырау: ночью дождь и гроза.

• Мангистауская область: на севере, востоке и в центре — дождь и гроза, на западе — туман, на северо-востоке — пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15–20 м/с.

Актау: ночью и утром туман.

• Актюбинская область: ожидается ветер юго-восточный и восточный, днём порывы 15–18 м/с.

• Северо-Казахстанская область: ночью и утром туман, днём ветер с порывами 15–20 м/с.

Петропавловск: туман ночью и утром, днём усиление ветра.

• Акмолинская область: туман, на дорогах возможна гололедица.

Астана: временами туман, гололедица.

• Костанайская область: на востоке и юге туман.

• Павлодарская область: на юге и западе туман.

• Карагандинская область: ночью и утром туман.

Караганда: туман в ночные и утренние часы.

• Область Ұлытау: ночью и утром на севере и востоке ожидается туман.

• Восточно-Казахстанская область: на севере и востоке туман.

Усть-Каменогорск: ночью и утром туман.

• Область Абай: на севере и в центре туман.