Штормовые предупреждения по Казахстану на 25 марта 2026 года

По данным РГП «Казгидромет», в ряде регионов страны сохраняются и ожидаются опасные метеорологические явления.
Сохраняется штормовое предупреждение: ночью 25 марта в районе Алакольских озёр области Жетісу прогнозируется северо-западный ветер с порывами до 30 м/с и более.
Ожидаются неблагоприятные погодные условия:
• Область Жетісу: ночью и утром на севере и в горных районах ожидается туман. В районе Алакольских озёр ветер северо-западный 15–20 м/с, порывы 23–28 м/с.
• Жамбылская область: на юге и в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный 15–20 м/с, порывы до 23–28 м/с.
Тараз: временами туман, утром и днём ветер с порывами 15–20 м/с, местами до 23 м/с.
• Туркестанская область: на севере прогнозируется пыльная буря. Ветер северо-восточный 15–20 м/с, днём порывы до 23 м/с.
Шымкент, Туркестан: ожидается ветер с порывами 15–20 м/с.
• Кызылординская область: днём на востоке и в центре ожидается пыльная буря. Ветер восточный 15–20 м/с.
Кызылорда: днём пыльная буря, ветер 15–20 м/с.
• Западно-Казахстанская область: на западе, севере и востоке ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный с порывами 15–20 м/с.
Уральск: ночью и утром туман.
• Атырауская область: ночью на севере, юге и востоке ожидаются дождь и гроза. На западе — туман. Ветер юго-восточный, порывы 15–20 м/с.
Атырау: ночью дождь и гроза.
• Мангистауская область: на севере, востоке и в центре — дождь и гроза, на западе — туман, на северо-востоке — пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15–20 м/с.
Актау: ночью и утром туман.
• Актюбинская область: ожидается ветер юго-восточный и восточный, днём порывы 15–18 м/с.
• Северо-Казахстанская область: ночью и утром туман, днём ветер с порывами 15–20 м/с.
Петропавловск: туман ночью и утром, днём усиление ветра.
• Акмолинская область: туман, на дорогах возможна гололедица.
Астана: временами туман, гололедица.
• Костанайская область: на востоке и юге туман.
• Павлодарская область: на юге и западе туман.
• Карагандинская область: ночью и утром туман.
Караганда: туман в ночные и утренние часы.
• Область Ұлытау: ночью и утром на севере и востоке ожидается туман.
• Восточно-Казахстанская область: на севере и востоке туман.
Усть-Каменогорск: ночью и утром туман.
• Область Абай: на севере и в центре туман.