Сегодня Православная Церковь чтит память Чимкентских святых

27 августа Православная Церковь чтит память Чимкентских святых:

— священномученика Николая Толгского, протоиерея;

— священномученика Владимира Смирнова, протоиерея;

— преподобномученика Елевферия (Печенникова), схиархимандрита;

— мученика Феодора Захарова;

— преподобномученицы Евы (Павловой), игуменьи;

— преподобномученицы монахини Евдокии (Перевозниковой).

Чимкентские новомученики пострадали за веру в 1937 году и были погребены в Лисьей балке г. Шымкента — месте расстрела и последнего упокоения тысяч православных христиан.

С жизнеописанием и подвигом святых страдальцев можно познакомится на сайте Чимкентской и Туркестанской епархии.