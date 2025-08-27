Сегодня Православная Церковь чтит память Чимкентских святых

27 августа Православная Церковь чтит память Чимкентских святых:
— священномученика Николая Толгского, протоиерея;
— священномученика Владимира Смирнова, протоиерея;
— преподобномученика Елевферия (Печенникова), схиархимандрита;
— мученика Феодора Захарова;
— преподобномученицы Евы (Павловой), игуменьи;
— преподобномученицы монахини Евдокии (Перевозниковой).
Чимкентские новомученики пострадали за веру в 1937 году и были погребены в Лисьей балке г. Шымкента — месте расстрела и последнего упокоения тысяч православных христиан.
С жизнеописанием и подвигом святых страдальцев можно познакомится на сайте Чимкентской и Туркестанской епархии.