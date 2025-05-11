В Шымкенте начали строительство мемориальной часовни в Лисьей балке

Сегодня по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Лисьей балке – месте страдальческой кончины бесчисленного множества православных архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян – Глава Казахстанского Митрополичьего округа митрополит Астанайский и казахстанский Александр совершил чин освящения креста и закладного камня в основание строительства мемориальной часовни в честь новомучеников Чимкентских.

Инициатива возведения мемориального храма в Лисьей балке принадлежит Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Печально известная на весь мир Лисья балка стала местом расстрела и последнего упокоения тысяч православных христиан. Среди них выдающиеся духовные деятели прошлого века – митрополит Казанский Кирилл (Смирнов), митрополит Иосиф (Петровых), архиепископ Алексий (Орлов), епископ Евгений (Кобранов), многие другие известные архипастыри и пастыри и бесчисленное множество простых верующих.

Патриарх Кирилл, хорошо знающий историю гонений на Православие, в ходе официальной встречи c председателем Сената Парламента Республики Казахстан Мауленом Сагатхановичем Ашимбаевым, состоявшейся 22 ноября 2024 года, предложил воздвигнуть в Лисьей балке, находящейся на территории нынешнего города Шымкента, храм-памятник. Создание памятной часовни послужит делу увековечения памяти православных иерархов, священнослужителей и мирян, пострадавших за веру на территории современного Южного Казахстана в ХХ столетии.

Проект возведения мемориальной часовни рассмотрел Президент Республики Казахстан. Касым-Жомарт Кемелевич, изучив вопрос, одобрил создание в Лисьей балке двух религиозных мемориалов – православной часовни и мусульманской мечети, поскольку в данном месте нашли последнее упокоение невинно убиенные представители двух ведущих традиционных казахстанских конфессий – Ислама и Православия.

За чином освящения креста и закладного камня в основание храма молились: управляющий Чимкентской епархией епископ Чимкентский и Туркестанский Хрисанф, викарий Астанайской епархии епископ Талдыкорганский Клавдиан, клирики Чимкентсой епархии, духовенство, прибывшее с владыкой митрополитом из Алма-Аты, православные жители Шымкента.

На закладке мемориального храма присутствовал руководитель городского управления по делам религий Бахтияр Альтаевич Онербаев.

Перед началом освящения митрополит Александр обратился к собравшимся со словом поучения, после чего была оглашена грамота об освящении креста и закладного камня, подписанная владыкой митрополитом и архипастырями. Документ был помещен в металлическую капсулу и заложен в особую нишу в фундамент строящегося храма.

После уставных молитв Глава Митрополичьего округа окропил крест, камень и участников богослужения святой водой. Было провозглашено многолетие Предстоятелю Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу; Главе, Преосвященным архипастырям, духовенству, монашествующим и богоспасаемой пастве Казахстанского Митрополичьего округа; Президенту, властям, воинству и всему народу Казахстана.

Храм будет созидаться на средства благотворителей и добровольные пожертвования верующих.

«Преосвященные владыки! Всечестные отцы! Дорогие братья и сестры! Христос воскресе! Сегодня, мы с Вами участвуем в духовно и исторически значимом событии – освящается крест и закладывается краеугольный камень в основание возведения памятного храма в честь новомучеников Чимкентских. В светлые дни празднования Воскресения Христова, когда Небо и земля, ангелы и люди ликуют о победе Господа над грехом, проклятием и смертью, здесь, в Лисьей балке, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла полагается начало строительству мемориальной часовни в память всех тех, кто невинно пострадал в этом месте за Божию правду, за проповедь Евангелия, за веру в Бога.

Инициатива возведения памятного храма, предложенная Предстоятелем нашей Церкви, получила одобрение Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. На воплощение в жизнь предложенного проекта свое доброе согласие дали власти города Шымкента. Пользуясь возможностью, произношу слова сердечной признательности и благодарности в адрес главы государства, который совсем недавно, накануне праздника Святой Пасхи, во время нашей с ним встречи в очередной раз отметил значительный вклад Православной Церкви в продвижение традиционных и семейных ценностей, воспитание молодого поколения и сохранение богатого культурного наследия страны. Выражаю надежду на благородную поддержку местного городского руководства.

Возведения мемориального храма на месте мученической кончины и погребения бесчисленного множества людей ждали и продолжают ждать огромное число их родственников. С ходатайствами о создании памятной часовни в печально известной на весь мир Лисьей балке обращались потомки пострадавших не только из Казахстана, но из стран ближнего и дальнего зарубежья – России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии, США, Германии, Италии, Бразилии, Аргентины и других стран. Наш с вами священный долг сделать все возможное, чтобы увековечить их память – здесь, в мемориальном храме, мы будем прославлять новомучеников и молитвенно вспоминать невинных страдальцев.

Господь явил нам «преизобильное богатство благодати Своей» (Еф. 2:7), даровав возможность быть участниками этого священного действия, полагающего начало большой работе по созиданию святыни. Если Творцу будет угодно, и если мы с вами проявим усердие и трудолюбие, то еще один храм украсит собой благословенную Казахстанскую землю. Невозможно переоценить значение храма, который святые отцы и учителя Церкви назвали «Небом на земле», в жизни православного христианина.

Под его сводами совершается святейшая Евхаристия – приносится бескровная Жертва «за жизнь мира» (Ин. 6:51). Пусть новый храм, посвященный новомученикам Христовым, станет настоящим украшением этого благодатного края и зримым свидетельством о силе и славе Божией, о распростертом над всеми нами материнском Покрове Царицы Небесной, о молитвенном заступлении святых, просиявших на нашей земле. Все мы с нетерпением ожидаем, что этот храм освятит Предстоятель нашей Церкви Святейший Патриарх Кирилл, который посетит Казахстан в сентябре этого года по приглашению главы государства», — сказал митрополит Александр на закладке храма во имя новомучеников Шымкентских.