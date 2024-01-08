Православные праздники на 2024 год

С 28 ноября 2024 года по 6 января 2025 года – Рождественский пост 2024-2025.

С 14 по 27 августа – Успенский пост.

С 1 июля по 11 июля – Петров пост.

С 18 марта по 4 мая – Великий пост.

До 6 января будет длиться Рождественский пост, который начался 28 ноября 2023 года.

ЦЕРКОВНЫЕ ПОСТЫ В 2024 ГОДУ

Накануне Великого поста отмечается любимый народный праздник – Масленица. В 2024 году Масленица выпадет на 11-17 марта.

12 июля – День апостолов Петра и Павла

ДНИ ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ

В православии есть родительские субботы – это дни особого поминовения усопших. В это время принято посещать могилы предков и других почивших родственников, а также поминать их в церквях.

В православном календаре есть несколько родительских суббот:

4 февраля – собор новомучеников и исповедников церкви русской

9 марта – суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота)

30 марта – суббота 2-й седмицы Великого поста

6 апреля – суббота 3-й седмицы Великого поста

13 апреля – суббота 4-й седмицы Великого поста

9 мая – поминовение усопших воинов

14 мая – Радоница (отмечается в первый вторник после Пасхальной недели)

22 июня – Троицкая родительская суббота

30 октября – поминовение всех православных христиан, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении

2 ноября – Димитриевская родительская суббота