Православные праздники на 2024 год

Православные праздники в 2024 году.
7 января – Рождество Христово
14 января – Обрезание Господне
19 января – Крещение Господне
6 февраля – День Блаженной Ксении Петербургской, юродивой Христа ради
15 февраля – Сретение Господне
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
28 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)
2 мая – День Блаженной Матроны Московской, матушки Матроны
5 мая – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ (ПАСХА)
6 мая – День великомученика Георгия
Победоносца, Юрьев день
22 мая – День святителя Николая Чудотворца
13 июня – Вознесение Господне
23 июня – День Святой Троицы
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля – День апостолов Петра и Павла
9 августа – День Великомученика целителя Пантелеймона
19 августа – Преображение Господне
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 сентября – Церковное новолетие
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября – Воздвижение Креста Господня
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы
13 декабря – День апостола Андрея Первозванного
Накануне Великого поста отмечается любимый народный праздник – Масленица. В 2024 году Масленица выпадет на 11-17 марта.
ЦЕРКОВНЫЕ ПОСТЫ В 2024 ГОДУ
До 6 января будет длиться Рождественский пост, который начался 28 ноября 2023 года.
18 января – Крещенский сочельник
(Навечерие Богоявления).
С 18 марта по 4 мая – Великий пост.
С 1 июля по 11 июля – Петров пост.
С 14 по 27 августа – Успенский пост.
С 28 ноября 2024 года по 6 января 2025 года – Рождественский пост 2024-2025.
ДНИ ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ
В православии есть родительские субботы – это дни особого поминовения усопших. В это время принято посещать могилы предков и других почивших родственников, а также поминать их в церквях.
В православном календаре есть несколько родительских суббот:
4 февраля – собор новомучеников и исповедников церкви русской
9 марта – суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота)
30 марта – суббота 2-й седмицы Великого поста
6 апреля – суббота 3-й седмицы Великого поста
13 апреля – суббота 4-й седмицы Великого поста
9 мая – поминовение усопших воинов
14 мая – Радоница (отмечается в первый вторник после Пасхальной недели)
22 июня – Троицкая родительская суббота
30 октября – поминовение всех православных христиан, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении
2 ноября – Димитриевская родительская суббота
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