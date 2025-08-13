«Таза Қазақстан»: в Шымкенте за один день вывезли более 174 тонн мусора

Шымкент — город, где солнце согревает почти круглый год. Миллионный мегаполис сегодня просыпается с одной миссией — стать чище.

Президент Касым-Жомарт Токаев напомнил: чистая страна начинается с нас самих — с подъезда, двора, улицы. Чтобы это стало не разовой акцией, а образом жизни, всё начинается с маленьких шагов.

Для Нурилы Баймухамедовой забота о красоте двора уже давно личное дело чести.

Нурила Баймухамедова, жительница г. Шымкента: «Мы переехали в этот дом в 2021 году. С тех пор стараемся, чтобы перед нашим подъездом всегда было красиво — высаживаем цветы, поливаем их. Чтобы самим было приятно и глаз радовался. Если каждый будет украшать свой двор, Шымкент станет ещё красивее».

Чистота — это не только внешний вид, но и здоровье, безопасность, комфорт. В Южном регионе каждую субботу объявляют днём чистоты.

Алмас Абаев, аким Каратауского района: «В рамках акции “Таза Қазақстан” мы провели большой субботник с участием акимата, коммунальных служб, строительных компаний, волонтёров, жителей и предпринимателей. Убирали крупный мусор, в том числе строительные отходы, которые не всегда успевают вывезти в будни. Сегодня собрались около 500 человек и 70–80 единиц техники — часть наша, часть предоставили строительные компании».

Работу разделили на пять секторов, за каждым закрепили ответственных. Итог — 64 тонны бытового мусора и 135 кубометров строительных и инертных отходов. По словам акима, такие уборки проводят регулярно.

Алмас Абаев, аким Каратауского района: «Проекту уже два года. Мы высаживаем деревья, озеленяем территорию, каждую субботу проводим уборку, ликвидируем стихийные свалки и на их месте сажаем цветы и деревья».

Главные герои чистоты — дворники. Среди них — Гулипа Сейткулова, которая более 20 лет с метлой в руках делает Шымкент чище. Недавно её труд и преданность городу были отмечены — женщина удостоена звания «Құрметті азамат».

Гулипа Сейткулова, дворник: «Мне сказали, что меня ждёт награда. Потом пригласили в акимат, записали биографию. И вот во Дворце тюльпанов вручили медаль. Я благодарна, что ценят мою работу. Передо мной награждали профессоров и докторов. Приятно, что вместе с ними отметили и меня».

В акции активно участвует и молодёжь — они приходят не только ради чистоты, но и чтобы помочь дворникам. Многие из этих людей — ровесники их родителей, и ребята стараются снять с них часть тяжёлой работы.

Дина Хасангалиева, волонтёр: «Я пришла по своей инициативе. Мы хотим помочь дворникам, ведь многие из них — ровесники наших родителей. И надеемся, что чем больше таких акций, тем больше будет молодёжи, готовой присоединиться».

На улицы Шымкента вышли 3 765 человек и 243 единицы техники. Всего за несколько часов город стал чище на 174 тонны мусора. “Таза Қазақстан” — это не просто уборка, а вклад в будущее, где чистота — привычка, а забота о городе — обязанность каждого. Давайте вместе сохраним этот порядок — Шымкент достоин быть чистым всегда!